南非前總統祖馬(Jacob Zuma)被法院判以「藐視法庭命令」,而被判處 15 個月監禁,原因是他一直拒絕腐敗指控的調查工作。祖馬的任期是 2009 年至 2018 年,期間任用私人、特權舞弊的案件頻傳。

美聯報導,判決是在星期二下達,當天祖馬沒有出庭聽審,但是法院的命令仍然有效,他將在5天內被送到他的戶籍地,誇祖魯-納塔爾省( Nkandla in KwaZulu-Natal)約翰尼斯堡坎德拉( Nkandla in KwaZulu-Natal province or in Johannesburg)的警察局。

這是南非歷史上,第一次有前總統被判入獄。

該國的最高法院裁定,祖馬違反了該國最高法院的命令,拒絕與副首席大法官雷蒙德·宗多 (Raymond Zondo) 主持的清廉調查委員會合作。

「憲法法院認為,祖馬先生藐視法庭是毫無疑問的。他在收到法院命令後,對於為何不配合調查也沒有提出任何解釋。」

代理首席大法官卡佩佩(Sisi Khampepe )說:「即使如此,祖馬先生仍然不配合調查,他一次重申,寧願被監禁,也不願與委員會合作。」

祖馬發了一封公開信,表示調查委員會主席宗多已經有罪認定,因此這場調查就是政治迫害。

然而,一些祖馬時期的內閣部長、高級政府官員和國有企業高級管理人,有些做為汙點證人,出來指認祖馬。

一些人作證說,祖馬總統任內,與爭議家族商量人事,包括內閣部長的任命,以及國有企業的董事長,並許以金錢為回報。

他對這些指控表示不認罪,他的律師認為,目前調查此案的首席檢察官應該迴避,因為他涉嫌對祖馬有偏見。