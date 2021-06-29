韓劇《結過一次了》故事描寫宋家四兄妹遭遇婚姻及感情波折，劇本由擅長描繪家庭溫情故事的《順風婦產科》編劇楊熙勝操刀。不只在韓國首播曾締造37％最高收視冠軍，近期在八大戲劇台全台首播表現不俗，28晚更獲25至49女性熱情支持，以1.10收視搶下全台韓劇冠軍寶座。

該劇去年在韓國叫好叫座的電視劇，不僅掃KBS年度演技大獎、抱走15項獎座肯定，甚至擄獲有「韓國精靈女神」之稱的李聖經芳心，身為死忠劇迷的她還受邀客串演出，在花絮影片中，她毫不掩飾自己的興奮心情。而飾演宋家小妹的李礎熙很喜歡蒐集公仔玩具，由於《結》是長篇劇集，她因為拍戲停了一段時間，她笑稱自己都快退坑了，並透露自己最喜的是經典電影《星際大戰》的玩具，家中還有限量版的款式，對此她開玩笑說，等酬勞入帳了再開始入坑吧。

《結過一次了》現正在八大戲劇台晚間8點熱播中，近期劇情發展來到宋家小妹李礎熙與李相二，2人瞹眛之情琢磨多時，一直處於友達以上戀人未滿，本週情節終於確認彼此心意，正式成為男女朋友。兩人戲外雖然是相差2歲的姊弟關係，但不影響粉絲們喜愛，稱讚他們是最登對的CP。