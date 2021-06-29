台灣本土疫情爆發，且在《彭博社》「全球防疫韌性」排名中，跌至第44名，是全球參與評比國家的末段，但民進黨立法院黨團今(29日)卻表示「排名不是最在意」，而是在意疫情的控制。對此，宅神忍不住狂酸，「你不在乎，之前宣傳的跟什麼一樣」，並痛批民進黨真的是很會甩鍋。

對於台灣在，在《彭博社》「全球防疫韌性」當中的排名暴跌，民進黨立院黨團副幹事長黃世杰在記者會上表示，是因為三級警戒後各種人流管制以及疫苗接種率較低，所以排名才往下掉。他還指出，全民努力讓社會恢復，防疫排名並非政府在意的因素，控制住疫情，解決國人生活的問題，才是最重要的。

對此，朱學恒今在臉書上表示，在中央政府積極努力超前部署之下，台灣防疫成績在《彭博社》評比中，光榮的掉到44名，成為評比中的倒數第10名，這下可怎麼辦呢？對於今天民進黨團還開記者會說，其實一點都不在意排名，朱學恒忍不住直言，「屁啦，你不在乎，之前宣傳的跟什麼一樣，差點沒在你祖宗牌位前面供起來，一落後、一崩盤，就跟我說不在乎了，當我記憶力跟魚一樣只有七秒嗎？」

同時，針對黃世杰的說法，朱學恒痛批，疫情趨緩的時候，加零都是政府英明、時中超人，出事了就怪全民應該繼續努力，地方政府應該繼續配合，好的都是中央政府帥，壞的都是地方政府和全民要再加強，「甩鍋真的很會甩ㄟ！」