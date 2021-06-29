近期因疫情爆發，電視台為保護工作人員及藝人安全暫停錄影，許多節目存檔播畢紛紛改為重播。而外景實境節目《綜藝玩很大》，怕觀眾宅在家無聊，在官方YouTube頻道推出網路限定單元《玩很大Online》。

首期邀請主持人KID與李佳穎、柯有倫、梁凱莉一同線上玩遊戲，27日播出第一集網友反應熱烈，在線同時觀看人數近6000人，上片不到24小時已破16萬點閱，網友紛紛留言表示「這樣錄也好好看」。4人身處不同地方，但為了獲得玩很大粉絲專頁PO文的獎勵，依舊玩得相當認真，梁凱莉天然呆的答題方式讓KID暴怒說「這樣一輩子都猜不到啦」，柯有倫的女兒Mila也現身，可愛的模樣吸引眾人目光，而李佳穎居家的模樣，超級吸睛，素顏戴上眼鏡的她，膚質更是好到不行。

該節目即將播出邁入第7個年頭，雖受限無法錄影與粉絲接觸，但也因此想出許多方式，於各個社群媒體上推出不同的內容，增加與粉絲們的互動，每天不定時的回顧經典片段、釋出未曝光花絮、回顧歷史上的今天等，使得Facebook粉絲團不到1個月觸及率高達250萬人，YouTube頻道觀看次數更逼近千萬大關，製作單位及粉絲們也希望疫情能儘快控制住，恢復正常錄影，推出全新內容繼續和大家玩很大。