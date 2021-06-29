隨著台股熱絡，許多人紛紛將資金挹注股市，希望藉此增添一點被動收入，有一名網友分享自己從去年開始操作的獲利，短短約1年左右的時間，原先僅56萬元的本金，獲利一路水漲船高至937萬，對帳單一曬出來後，網友瘋喊「這真的股神」、「最後兩筆真的神」。

台股今（29日）早盤開高，盤中一度觸及17713點，創下歷史新高，之後指數於平盤震盪，終場收在17598.19點；航運族群表現依舊十分亮眼，貨櫃三雄長榮、陽明和萬海盤中紛紛創下歷史新高價，然隨後賣壓出籠，尾盤長榮漲幅收斂，以小漲1.99%作收，萬海終場翻黑，下跌8元或2.67%。

有網友在社群平台PTT上發文，表示剛好把手上持股出清，去年7月1日進場，初始本金56萬，去年下半年損益約173萬，隨後今年上半年獲利擴大，損益約780萬，而其中無本當沖損益僅約43萬，其餘都是波段獲利，年總損益約937萬。

原PO細說，除了現股當沖的部分外，全都是融資操作；產業的部分，「1、2月和去年年底都是IC設計，今年3至6月就是跟上航運這波」，除此之外，原PO也坦言，一開始的確也不相信航運是主流，但資金流向就是在那也是事實，因此就打算不跟趨勢對作，打不贏就加入他。

貼文曝光後，底下留言紛紛大讚「股神來了」、「真猛，少年股神」、「真的蠻強的」、「仔細看了一下，幾乎都是靠航運，看來航運真的讓很多人財富自由了」、「七百多萬有三百多萬是萬海貢獻的」。

另外，也有網友對原PO的膽量感到欽佩，「覺得心臟超強，我2倍槓桿就睡不好了」、「真的是用生命在槓桿」、「這樣玩真的要小心點」、「心臟好強」。