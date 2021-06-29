75％酒精是民間防疫必要物資，有感於獨居老人及單親家庭防疫需求，因經濟不寬裕，相形弱勢，台南市議員許又仁媒合聖泰工業股份有限公司捐贈1500份75％酒精擦溼紙巾給仁德、歸仁、關廟、龍崎4個區公所，由歸仁區長魏文貴代表新豐區受贈，並頒發感謝狀給聖泰工業股份有限公司。

國內疫情雖趨緩，但台南市安南區前天爆發祖孫8人家庭群聚，防疫仍不能放鬆。許又仁表示，自疫情升高，民間對口罩及酒精等重要防疫物資有急切需求，繼前次媒合捐贈口罩及防護衣，聽聞歸仁區長魏文費提及獨居老人、單親家庭長期購買口罩及酒精亦形成家計負擔，所以媒合聖泰工業股份有限公司捐贈酒精擦溼紙巾。

聖泰工業股份有限公司負責人是前龍崎牛埔里長陳永和，因長期投入反龍崎事業廢棄物掩埋場，還曾參選本屆台南市長，拿下11.7萬餘票，有「地表最強里長」封號的他，今年也宣布將投入下屆立委選舉，訴諸打破政黨及特定媒體壟斷，「再當一次傻瓜」。

但陳永和今天低調捐贈防疫物資，本人並未露面，僅透過許又仁轉達，身為企業主，行有餘力，本就應善盡企業社會責任，值此疫苗全面施打之際，這1500份75％酒精擦，除提供給獨居老人、單親家庭，也提供給區公所全體員工及里長使用，方便攜帶擦拭來降低染疫風險。

魏文貴說，非常感謝許又仁市議員再三媒合防疫物資捐贈，單片裝75％酒精擦非常實用，給獨居老人及單親家庭使用，不會有傾倒引燃的風險，亦可以一片一片使用擦拭雙手及週邊環境消毐，他也感謝捐贈人的貼心。