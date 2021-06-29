佛州濱海瑟夫賽德鎮（Surfside）香普蘭大廈南棟（Champlain Towers South）半坍事件已確認造成11人死亡，另還有150人失蹤，坍塌原因仍然不明。《華爾街日報》（The Wall Street Journal）28日報導，該大樓最初僅計畫建造12層，但最後決定於頂樓加蓋，讓其高度違反當時瑟夫賽德鎮的建築法規。

根據報導，在原始計畫中，香普蘭大廈南棟提供住宅用的區域僅為12層樓，但建商最後決定額外建設一層頂樓公寓（Penthouse），讓該大樓總高度增加了15英呎（4.57公尺），超過當時瑟夫賽德鎮的法規上限，但該鎮委員會最後給予建商針對高度限制的特別許可，讓香普蘭大廈南棟和稍後建造的香普蘭大廈北棟（Champlain Towers North）都擁有頂樓公寓。

邁阿密資深機械工程師亨茲（Heinz）透露，1980年代佛州南部建商試圖繞過高度限制是「常見的事」，且經常未就此諮詢建築師。《紐約郵報》（New York Post）指出，濱海建築物的頂樓公寓能帶來相當大的利益，香普蘭大廈南棟的頂樓公寓才剛在上個月轉手，價格為290萬美元（約新台幣8100萬元）；並稱建商當時曾被控在申請該建築的許可證時有賄賂行為。

目前仍不清楚該設計與大樓半坍是否有關。曾參與相關建築審查的維吉尼亞理工學院（Virginia Polytechnic Institute）營建工程教授李昂（Roberto Leon）表示，頂樓公寓導致的重量增加在計畫修正時有被考慮，並為此額外加固了結構，但該加固雖符合當時的建築標準，卻不及佛州近年修訂過的加強要求，並稱若柱子損壞，重量分布確實可能導致結構崩壞。不過曾參與該建築建設的工程師胡拉多（Manuel Jurado）強調，若設計有重大缺陷，建築會在一兩年內出現徵兆，而不用等上40年。