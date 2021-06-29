2021溫布頓草地網球錦標賽進行中，等待女雙賽程登場的姊妹組合詹詠然、詹皓晴，今天表示收到中華奧會及中華民國網球協會通知，兩人取得東奧參賽資格，是詹詠然個人生涯的第三度，以及第二度與妹妹一起披上中華隊戰袍出戰奧運。

詹詠然和詹皓晴是本屆溫布頓女雙第7種子，預計明天首輪賽事登場，今天就收到獲得東京奧運參賽資格的好消息，詹詠然透過臉書粉專表示，過去一年多以來，因為新冠疫情延燒，帶來了許多不確定性，不僅比賽、確保資格，甚至生活上都有諸多不便與擔憂。

原訂去年舉辦的2020東京奧運，在新冠疫情重挫下延期一年，詹詠然補充，就去年同時間的排名，我們確定擁有入選資格（但東奧延期官方未正式宣布），今年疫情尚未受到控制，賽事仍有許多不確定性、排名持續浮動、以及對於旅行的疑慮，在多方面評估與配合各國防疫規範，還有整個訓練備戰中，團隊各司其職的配合和努力之下，所幸仍順利保住東奧參賽資格。

中華網協代理秘書長王凌華透露，國際網球網總會（ITF）將在明天提前公布東京奧運單、雙打名單，已經取得男單參賽權的盧彥勳，能否與莊吉生再搶下奧運男雙席次，就待明天揭曉。，截至目前為止，中華隊在東京奧運共有17個運動種類、53人次獲得參賽資格。