美國哥倫比亞特區地方法院法官 James Boasberg本周一駁回美國聯邦貿易委員會 (FTC) 對臉書的反壟斷訴訟，讓臉書暫時逃過將Instagram、WhatsApp拆分出去的危機，激勵臉書股價大漲，並成為第5大市值超過1兆美元的美企，此外，美國各大銀行日前通過壓力測試，獲准執行庫藏股以及股息發放，激勵道瓊指數周二(29)開盤上漲55.62點、以34338.89點開出，標普500指數一度漲約0.2%，來到4300點再創新高，摩根士丹利股價大漲超過4%。

截至台灣時間29日晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲171.51點或0.50%、暫報34454.78點；標普500指數上漲7.91點或0.18%、暫報4298.52點；那斯達克指數上漲6.40點或0.044%、暫報14506.91點；費城半導體指數上漲8.01點或0.24%、暫報3331.15點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價下跌0.54%、暫報685.01美元；台積電ADR股價下跌0.53美元或0.44%、暫報119.08美元；聯電ADR股價下跌0.015美元或0.16%、暫報9.49美元。摩根士丹利宣布，將把股利提高1倍，並執行 120 億美元庫藏股計畫，開盤股價一度大漲超過4%，隨後漲勢回落至2%。

標普CoreLogic Case-Shiller 全美房價指數最新數據顯示，4 月的房價年增狂漲 14.6%，高於 3 月份的13.3%，並創30年來新高紀錄，顯示在新冠疫情以來，資金流入該市場，加上隨著美國疫苗接種率不斷上升，民眾對於住宅的需求，以及市場供應不足，都推升房價陡升情況。

「女股神」Cathie Wood所掌管的方舟投資（ARK Invest）本周一向美國證券交易委員會（SEC）申請成立名為「ARK 21Shares」的比特幣ETF(美股代號：ARKB)，不甩近期比特幣等加密貨幣崩跌的市況，持續看好加密貨幣前景。