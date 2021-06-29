台灣產業集中度持續上升，但增速終於低於韓國。根據經濟部經濟情勢專題分析，2010年代這近10年來，我國製造業前五大產業集中度來到84％，躍升2.2個百分點，同時期，南韓集中度增加2.9個百分點，達到84.1％，兩者占比差不多，但其增速已超過台灣，不過兩國都不如日本的只增0.4個百分點。

我國2010年代製造業生產總額前五大集中行業，以「電子及精密儀器業」占36.5％最多，其次為「石油、煤及化學製品業」19.7％，其餘依序為「基本金屬及製品業」、「通用機械業」與「非金屬礦物製品業」。這個排名跟1990年代比沒有變化，但幅度有所不同。

以最大的電子及精密儀器業生產總額來說，在1990年代僅占19.8％，到了2000年代，卻大幅提升到33.5％。不過2010年代占比36.5％，雖仍上升，但只增加3個百分點，明顯減緩。

經濟部表示，台、日、韓製造業生產總額前5大產業，集中度均呈逐步上升走勢，不過於2000年代以後趨於穩定。而我國產業集中度從1990年的67.7％，於2000年代迅速攀升至81.8％，增速高於日韓。

只是到了2010年代，我前五大集中度雖仍走升到84％，多出2.2個百分點。但同時日本來到74.5％、南韓84.1％，則是各上升0.4、2.9個百分點，南韓增速終於超過我國。可是兩者集中度占比實際趨於一致，不管是增速或占比，都高過日本。

經濟部指出，2010年代我朝多元產業開展，政府引導業者往高附加價值產業升級外，資訊電子工業占比升幅減緩。現邁入2020年代，適逢美中貿易與科技衝突、肺炎疫情肆虐全球產業供應鏈重整，加以各國紛紛導入智慧製造、物聯網等新世代製造模式，我國可善用ICT產業競爭優勢與完整的產業鏈基礎，持續強化研發、深化應用、打造「六大核心戰略產業」。