中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎。（資料照片）

屏東枋山發生Delta變異株的群聚感染，蔡英文總統連續兩天表達關切，還特別指出，Delta病毒有兩大特性，即傳染力強、致死率高，希望國人提高警覺。不過國民黨文傳會副主委黃子哲指出，蔡英文說法與專家諮詢小組委員李秉穎說法不一致，成為「一毒各表」，讓人感到茫茫然。

黃子哲引述中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎26日的說法，就現有證據還無法證明Delta變異株傳播力更強；28日受訪時還強調，Delta病毒沒有能力攻擊下呼吸道導致嚴重肺炎與高死亡率，應以平常心看待。

黃子哲直言，很顯然的，蔡英文與李秉穎針對Delta病毒的傳染力及致死率，有不同甚至是相左的意見與看法，蔡說既強且高，李則認為不會更高。這兩個人弄得民眾好亂呀。

黃子哲認為，蔡英文貴為中華民國的元首，君無戲言，應不至於亂講；李秉穎則是有強大專業背景的醫師，還身兼新冠疫情的諮詢委員，也應該不會鬼扯瞎說。但究竟是蔡總統說的對，還是李醫師說得準，是誰打臉了誰？實在讓人看得霧煞煞，感到茫茫然。

黃子哲呼籲，Delta病毒的特性是科學問題，應該是讓數據或證據說話。他痛批，如今卻「一毒各表」，像是個申論題，還快變成了個笑話。兩種說法的真假對錯，指揮中心應該儘快出來釐清與定調，否則如果連總統與專家間都莫衷一是，人民怎麼搞得清楚，還遑論對抗這病毒。