傑尼斯「V6」主持的綜藝節目《校園瘋神榜》曾風靡年輕世代，台灣也長年跟播。26日TBS電視台宣布將睽違6年特別播出《校園瘋神榜2021》，而V6先前已宣布將在今年11月1日解散，因此這將是V6在《校園瘋神榜》的最後演出，播出日期未定。

節目中讓學生校園屋頂對全校大聲告白的人氣單元「未成年的主張」一直以來接獲廣大迴響，決定明年將該單元再度「復活」，並正在節目官網上邀集各種想實現的願望或有趣的經歷，像是「想跟校花約會」、「告白的對象竟是學長的女友」等。

「未成年主張」是《校園封神榜的招牌單元。（取自TBS節目官網）。

《校園瘋神榜》從1997年播出一直到2005年才停播，並於2015年以特別節目的方式睽違7年「復活」，造成話題。主持《妙國民糾察隊》的三野文泰以「學園校長」的身分帶領主持，V6成員全體參與之外，還會有一位固定的美女，渡邊滿里奈、加藤愛、紗榮子，連徐若瑄也曾為成員之一，2018年曾以《V6的愛2018》特別節目夢幻復活，森田剛說：「最想見到的當然就是三野校長啊！」，這次V6和過往一樣到校園當中，最後一次把學生的開朗歡笑傳播到全日本。