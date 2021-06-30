比利時生物學家表示，Delta變異病毒正透過年輕人傳播，短短一週 內確診比例上升，憂心隨暑假來臨大量未免疫者四處旅行，至7月底占病例比重可能會升至80%。

據法蘭德斯廣播電視台（VRT）網站6月28日報導，生物統計學家莫倫伯格斯（Geert Molenberghs） 表示，2019冠狀病毒疾病（Covid-19）中具高傳染力的Delta變異病毒正在比利時傳播，主要途徑是年輕人，這個族群目前還在等待接種疫苗。

莫倫伯格斯指出， 短短一週內Delta變異病毒占所有病例的比重自6.1%上升至15.7%，並憂心在7月底而不用等到夏季末，感染Delta病毒的比重更可能會升到80% 甚至90%。

他說明，研究顯示當人們完成接種疫苗後14天後才對Delta病毒有效，但目前除高齡者已優先完成接種疫苗外，不少青壯年只接種第一劑，而絕大部分年輕人還在等待接種，隨暑假來臨若這些大量尚未完全免疫的人四處旅行，可能會令病例數上升。

這位專家強調，讓更多民眾完成接種疫苗是當務之急。

除比利時外，德國感染Delta變異病毒者也倍增，6 月14日至20日這一週新增的確診病例中，有36%感染Delta變異病毒，前一週則是15%。