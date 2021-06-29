菱光科技29日下午召開臨時董事會，針對鈺叡公司所提公開收購計畫進行審議委員委任，以組成審議委員會，審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性的查證情形，並委請獨立專家表示意見，再依審議委員會審查結果，對股東提供建議。

不過，臨時董事會，東元電機法人代表連昭志、東安投資法人代表余信達、光倫電子法人代表王健珉，皆因故未出席會議，董事會流會無法如期舉行，公開收購程序恐怕也因此遭到延誤。菱光表示，對於東安投資、東元電機等董事代表是否採用技術杯葛來影響公開收購計畫審查，本公司不做評論，但將儘速再召開臨時董事會，呼籲各董事盡責出席，依照法定程序，配合完成審查委員委任，組成審議委員會，確實審查公開收購計畫，以對股東提出應有建議。

對此，東元表示，依公司法，根本沒有「臨時董事會」規定，合法性何在？且董事會召開應於七日前通知，但菱光科技僅於開會前一日通知，且未提供議事資料，完全不合乎現有之議事規則。

東元表示，菱光科技6月21日董事會中濫用利益迴避，強制法人代表事下線和消音之行為，東元電機、東安投資法人代表董事和監察人除嚴正表示抗議，並要求菱光科技應承諾不再使用此類惡意手段阻撓議事，在無法得到保證不再發生類此情事時，本公司法人代表董事無法參加菱光科技以視訊方式召開之董事會會議。

東元表示，依菱光今日上午提供之會議資料，菱光果然再度濫用利益迴避規定，不同意東元、東安投資董事代表參與董事會議。但兩位董事與議程內容根本無利害關係，菱光科技卻一再濫用利益迴避操縱議事進行、並干擾法人董事權益，又公開向媒體發新聞稿，暗指「東安投資、東元電機等董事代表是否採用技術杯葛來影響公開收購計畫審查」，實為掩飾濫用利益迴避事實，進行干預議事之手段。