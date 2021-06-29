台北巿立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰，今日在臉書貼文表示，據英國正在進行的新冠疫苗混打臨床試驗Com-Cov研究顯示，AZ/BNT混打是可行的方式，AZ/BNT混打產生的抗體濃度是AZx2的9倍。衛福部李秉穎醫師回應，用抗體數據來認證混打可行性的作法，就是一種免疫橋接，講混打，主要是因為不想打某種疫苗。全國防疫協會理事長王任賢，忍不住上節目回擊。

混打疫苗有什麼風險？李秉穎說，「混打疫苗的風險，做實驗才知道。」理論上非活性疫苗（AZ、BNT、莫德納、國產疫苗等），並非使用活病毒，施打後的免疫反應就是發炎而已，理論上不會有特殊的風險。不過實際觀察，李秉穎提到，RNA疫苗有心肌炎、過敏性休克的風險；腺病毒疫苗也有過敏性休克、血栓的風險，「如果打了第一劑是AZ疫苗有血栓，第二劑打其他疫苗就沒有血栓風險，混打的風險是隨著目前施打的疫苗種類特性來決定。

中天新聞【頭條開講】202106029

全國防疫協會理事長王任賢，今(29日)在《中天新聞》「頭條開講」節目表示，李秉穎是他同學，他一天到晚就喜歡弄這些歪理出來，對於疫苗混打就是免疫橋接說法，他認為，這是護航不遺餘力的說法。

至於免疫橋接跟混打有何不同？王任賢解釋，混打是指原本就有已有效的疫苗，來加強其效力，因此能夠合理推斷，混打能夠防止Delta病毒，但是免疫橋接不一樣，拿完全不知道效果的疫苗去橋接，當然不同，一個是已知，一個是未知，當然沒辦法相提並論，這不是同個級別的東西，如果疫苗本身就爛，又要免疫橋接是要怎麼比，如果疫苗本來就有效，AZ+BNT比兩劑都打AZ的話，因此，當然可以合理推斷。李秉穎又在製造一些很奇怪的金句。