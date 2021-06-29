針對橋頭科學園區環評卡關，高雄市議員李柏毅今（29）日提出解方，強調台灣應把握全球供應鏈重整之機運，其中橋科環評通過與否，更是重中之重；他呼籲，科技部與地方政府應合力推動橋科環評，繼續推進高雄產業轉型，進而回應高雄市民的期盼。

他表示，據了解，在南科二期橋頭科學園區昨日環評初審中，有專家提出，中崎有機專區徵收、車瓜林斷層與泥貫入體的地質問題、第一級保育類動物草鴞棲地的保存，以及橋科和可能進駐的台積電未來的用水用電，成為了環評再次卡關的關鍵因素。

他分析，高雄本身具有足夠電力，但長年以來南電北送，必須調整以高雄產業為優先，且高屏地區適合太陽光電的發展，也可取得綠電供應；至於用水，高雄相較中科來得充足，而在伏流水、再生水的挹注之下，供水量的維持上更是穩定。

他強調，高雄近年來持續打造低碳循環經濟、推動產業轉型，呼籲科技部與南科管理局應結合高雄市政府環保局、經發局、工務局等，提出車瓜林斷層與泥貫入體的解決方案，也須將環境與生態列入考量，並持續與環評委員溝通，以推動橋科繼續向前，進而回應高雄市民的期待。