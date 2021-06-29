由Vernalossom公司所主辦的「AKB 48 Group Asia Festival」因疫情關係本次以線上形式與粉絲們見面，日前舉辦圓滿結束，這次活動以AKB48為首，並且集結海外7組AKB48姊妹團，其中包括以台北為據點的－AKB48 Team TP，儘管女孩們無法飛到日本現場並與粉絲面對面互動，卻仍透過螢幕獻上精彩演出，更驚喜送上特別版的〈櫻花瓣〉。

他們目前在家防疫，AKB48 Team TP也各自分享近來意外發展的新興趣，隊長陳詩雅更分享自己因為真的太悶，所以忍不住打開家裡衣櫃，於是開始把媽媽的壓箱寶拿出來全部試穿一輪，意外發現不少美衣。

李佳俐則是分享近來都在家「帶孩子」，笑說自己擔任「課後輔導小老師」一角，幫忙弟弟妹妹們訂正作業，開玩笑表示有種順便複習小學課業的感覺；姿怡也自爆最近在家看到偶像新垣結衣結婚的新聞後，居然在重看日劇《月薪嬌妻》時，突然爆哭，連自己都摸不著頭緒，笑說可能是太久沒出門了。