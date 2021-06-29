張姓男子持螺絲起子朝吳姓女子腹部攻擊。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆一名張姓男子5月28日上午6點多騎乘機車前往中正區祥豐街，拿著出自備的螺絲起子朝吳姓女子腹部攻擊，所幸陳姓退休員警路聽見吵架聲，立即阻止才未發生憾事，張男自稱，不滿被吳取笑相親失敗，才會動手，基隆地檢署近日偵查終結，依傷害罪起訴張男。

起訴書指出，張男騎車到達水果攤門口時，拿出事先藏好的螺絲起子，衝進店內，先是將吳女推倒在地，再使用工具朝吳的腹部、下肢等處揮刺，造成腹部多處穿刺傷、右膝擦傷、左大腿撕裂傷。陳姓退休員警路過聽見呼救聲，立即將張男拉出店外，並丟水果籃意圖阻止張再次靠近。

張男不滿被攻擊，拿著螺絲起子改刺向陳男，更咬傷陳的左手臂、右手中指等部位，吳女的鄰居聽見打鬥聲，嚇得立即報警，警方到場後與陳合力將張壓制在地，偵詢後，將張男依傷害罪、殺人未遂罪、強盜未遂罪移送基隆地檢署。

檢方調查發現，張男是懷疑吳女在外散佈他相親失敗的往事，才會氣得到水果攤要找吳報復，張堅決否認有殺人未遂犯行，更辯稱自己只是要教訓吳，並沒有要殺害的意思。

檢察官從2人的關係、張男下手輕重，以及受傷部位深淺，堪信張並未致人於死，與殺人未遂未構成要件不合，另外，張也未有喝令吳交出財物，也未搜尋錢櫃等動作，加上警方到場後，在張身上只查獲1700元現金，由於不構成強盜未遂要件，基隆地檢署最終依傷害罪嫌，將張男起訴。