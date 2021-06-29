全台三級警戒延長至7月12日，許多藝人這段時間待在家都會分享防疫生活，小S今（29日）就透露家中有趣日常，並稱自己現在都宅在家追劇，卻從孩子身上學了一課，真相曝光讓大家全笑翻。

小S在臉書發文，表示很多記者問她：「有從孩子身上學到什麼嗎？」今天她突然得到答案，驚呼真的學到了，接著透露女兒們每天要上課8小時，還要寫功課，卻可以天天洗澡或2天洗一次頭，而她現在靠追劇過生活，讓她忍不住問自己「媽媽為何做不到？」

小S防疫在家追劇懶得洗澡洗頭，終於被女兒點醒。（圖／翻攝自臉書）

小S被女兒們的行為打醒，最後終於動起來，語帶得意表示自己不但洗了全套，頭、身體，還抹了護髮油和全身乳液，最後直呼：「孩子真是我的導師」。文章一出，吸引網友逗趣回應「今天整套，打算撐幾天再洗」、「結果可能只維持一個禮拜然後繼續不洗頭不洗澡」、「洗頭真的很煩，追劇真的太重要」、「保守估計今天可能會有約莫兩萬人受小S感召去洗澡」。

事實上，小S防疫期間除了在家不洗澡追劇，還默默挺醫護送暖，不只響應好友賈永婕號召，捐了多台醫療器具，也有網友透露小S一得知有防疫旅館缺物資，一家人立刻自掏腰包雪中送炭，暖舉被曝光後，小S僅低調表示「能為台灣醫護、病患出一分心力，是我們本該做的事！」被網友狂讚是全世界心最美的國際巨星。