曾經5度在溫布頓女單封后的大威廉絲（Venus Williams），今天（29日）不只擊敗對手、拿下生涯在溫網的第90勝，也擊敗雨神。

41歲的大威廉絲今年溫網女單第一輪經過2小時40分鐘苦戰，7比5、4比6、6比3擊敗羅馬尼亞布莎尼斯古（Mihaela Buzarnescu），此役大威克服了8次雙發失誤、救回13個破發點才辛苦奪勝比賽結束的當下天空也下起雨來，部分球場的賽程因此受到耽誤。

這是大威第23次挑戰溫布頓，最近一次高舉這項草地大賽的冠軍獎盃是2008年、13年前，現在她世界排名第111，今天這一勝也是她繼今年2月澳洲網球公開賽女單第一輪奪勝之後的第一勝，中間有5站賽事都是一戰出局。

大威苦戰晉級，為28號種子的同胞瑞絲姬則是2比6、6比4、1比6落敗，男單非種子S.柯達（Sebastian Korda）則是6比3、6比4、6比7（5）、7比6（5）力退第15種子、澳洲選手米瑙爾（Alex de Minaur）。