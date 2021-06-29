美國去年釋出龐大的資金量，維持在疫情後的嚴重短缺問題，但也使得大筆資產價格飆升，創下過去10年以來最強經濟復甦力道，並讓企業有信心滿足美國市場巨大需求為目的投資。外媒報導指出，美國經濟有將近6兆美元刺激而活力十足，這就像2008年金融危機後大陸所擔起的角色，但這也對於新興國家造成威脅。

據《華爾街日報》報導，但美國經濟擴張的威力衝擊著金融市場，例如在東亞航運量能陷入瓶頸，匯率劇烈震盪以及大宗貨物價格飆升。義大利眼鏡生產商Safilo Group SpA首席執行長Angelo Trocchia表示，通膨強襲下，需要知道各國央行怎麼做，這家公司在大陸的生產工廠所需的原物料不斷上漲。

美國經濟在本世紀前10年都是經濟火車頭，接下來10年則是換大陸上場，雖然大陸在疫情後成為首波復甦的經濟體，但隨著大陸金融體制問題浮現，為控制急速飆升的信貸，預料今年下半年將開始放緩經濟成長；此外，歐洲經濟復甦緩滿，消費者支出疲軟，將抵銷通膨帶來的負面影響。

無論是2008年金融危機後，還是2020年新冠疫情所造成的嚴重經濟衰退，美國強勁的經濟增長表現一直以來都是影響全球經濟最深的因素，大陸的資本市場就算有超群表現，但因為相對封閉，美元在國際債務市場以及外匯儲備都占有主導地位。

美國聯準會(Fed)在最新的利率決策會議報告暗示，可能在2023年底前升息，加上先前新興國家為抵銷通膨影響，已經抵擋不住壓力開始升息。牛津經濟研究院(Oxford Economics)駐倫敦經濟學家Tamara Basic Vasiljev指出，新興國家在美元體系下，不得不執行升息，但這對於經濟正常化沒有幫助。

此外，大陸經濟實力增加，對於過往美國經濟觸及全球各地，也在大陸拉攏下開始動搖霸權地位，加上大陸依靠外國直接投資(FDI)以及強勁出口需求帶動下，可以抵銷消費力道放緩的壓力。

隨著歐洲旅行將在夏季解封，許多國家期待跨境一棟可以替歐洲緩慢的經濟復甦帶來一些動能，萬豪國際集團指出，光是接到的美國赴歐盟旅遊預訂量成長40%。

美國超低利率仍為新興國家帶來好處，這讓這些央行可以保持高利率吸引資金，然而，隨著美國強勁經濟復甦到來，這些新興國家也擔憂在美國消費者大掃貨的當下，大陸依靠原物料不斷生產商品，這一連串操作推升物價，不僅對新興國家造成壓力，也逼得加拿大央行開始緊縮貨幣政策，雖然該國疫情仍未消退，更有可能拖累經濟復甦，但已經不得不這麼做。