女星許維恩和小她6歲的演員王家梁熱戀中，在5月20日甜蜜公開求婚成功喜訊，緋聞不斷的她終於修成正果，讓粉絲看了也很滿意；許維恩和王家梁愛得高調，不時分享兩人生活點滴，最近許維恩更剪掉招牌長髮，還是由未婚夫親自操刀，俏麗短髮造型被讚爆，網友們更被兩人互動閃瞎，羨慕直呼「真愛」。

擁有超高顏值的許維恩，從出道至今都是留著一頭女人味十足的長髮，今（29）日她驚喜在IG曬出一段「居家美髮」影片，替她改變髮型的正是未婚夫王家梁；許維恩透露，自己從高中後就未曾剪過短頭髮，把頭髮全權交給王家梁，讓她「緊張又興奮又感到刺激。

許維恩剪去招牌長髮，操刀的還是未婚夫王家梁。(圖/ 摘自許維恩IG)

俏麗短髮的許維恩被粉絲推爆，不僅一樣美還看起來超幸福。(圖/ 摘自許維恩IG)

影片中，許維恩穿著黑色合身背心，一頭長髮散落在胸前，王家梁站在她的身後，仔細端詳後，便開始「換髮型行動」，許維恩把長髮紮成兩束，接著王家梁直接剪去她至少20公分的頭髮；在剪好長度後，王家梁繼續專心替許維恩修剪出完整的髮型。

在影片最後，許維恩放上自拍短髮照，和整理好的新造型模樣，更滿意地表示，「喜歡大王剪的頭髮」；許維恩剪去招牌長髮震撼許多粉絲，但眾人幾乎也很喜歡她的新造型，紛紛表示「短髮很好看欸，快點美照放上來」、「是真愛啊！成果也太美」、「一開始還也為是騙人的」、「好適合妳，果然是女神什麼髮型都能夠駕馭」、「男友太會了啦！妳們很甜」。