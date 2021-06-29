《美麗島電子報》28日公布6月重點政治人物的民調變化，其中「誰最適合擔任下屆總統」民調，新北市長侯友宜22.3點的信任指數位居第一，賴清德則以21.8點位居第二，台北市長柯文哲則以17.8點排第三。此外，政治人物信任度調查，侯友宜以72.4點的信任指數位居第一。對此，名醫沈政男直言，證明侯友宜曾多次提的入境普篩，最近被大家認可了。

沈政男29日在臉書表示，大家有沒有看到民調顯示，柯文哲適合選2024的比例已接近賴清德了？事實上柯文哲現在就等於已經啟動2024競選列車了，因為防疫是最能彰顯領導特質的施政。那些攻訐柯文哲的人可以舉出他的一百個缺點，但，他跟賴清德，誰比較有群眾魅力？他不必讓你們樣樣滿意，他只要贏賴清德就夠了。

沈政男指出，當然侯友宜仍是最受青睞的政治人物，足證他的防疫獲得了肯定。他的苦幹實幹，值得柯文哲學習。「這一點已經當面向柯文哲說過」，並建議他(柯)不要再講「1450」，因為恨的背後是恐懼，而恐懼是弱者的表現。

他也指出，侯友宜的入境普篩最近被大家認可了，等於還他一個公道。事實上「他(侯)講的方艙也是一個好方法，但台灣社會連討論的空間都沒有」。而行政院長蘇貞昌這兩天還在講「普篩會有偽陽性、偽陰性」，可見防疫知識還停留在2020。