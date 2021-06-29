美元徘徊逾兩個月高點 23:452021/06/29 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在美國就業報告7月2日出爐之前，投資人坐壁上觀，美元在逾兩個月高點徘徊。追蹤美元兌六大主要貨幣的美元指數29日上升0.17％，至92.05，略低於6月18日創下的逾兩個月高點紀錄92.408，聯準會在當周立場意外轉鷹，暗示2023年底前將升息兩次，帶動美元勁揚。就業報告可能影響聯準會量化寬鬆退場時程，投資人密切關注。 《國際經濟》連3月上升 日本5月零售銷售意外成長 5月投資人最愛台股基金出爐 #兩個月 #聯準會 #徘徊 #美國就業報告 #出爐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 7月1日擴大疫苗接種 嘉縣下修至72歲 04:102021/06/29 地方新聞 紙風車《雨馬》線上播放 小野樂當說故事阿公 13:202021/06/29 生活 台股秒現17713後假摔？老手斷言：這2種股票還會漲 20:162021/06/29 財經 高端EUA延後審 7月恐無國產疫苗可打 04:102021/06/29 焦點要聞 北市身障社區日照機構 7月起降載開放收托 14:202021/06/29 生活 歐美撒手不管 這裡可能遭恐怖組織佔領 23:482021/06/29 國際 6月CCI走低 僅買股信心上揚 04:102021/06/29 財經要聞 雲林莫德納疫苗7月2日開打 年齡門檻由各公所評估 14:232021/06/29 生活 紓困再加碼 無薪假期間參訓最高可額外月領2萬3 14:172021/06/29 生活 新北安心上工6月兩波釋出961職缺 線上徵才660職缺 12:292021/06/29 生活 華新 7月盤價全面調漲 04:102021/06/29 財經要聞 財經熱門新聞 美1份報告改變台積電命運 驚曝半導體業3大危險 - 財經 最新技術競賽超車台積電？ 三星宣布3奈米GAA技術成功流片 - 財經 比通膨更致命？專家曝經濟未爆彈 - 財經 航運漲超凶 多檔遭列警示股 - 財經要聞 - 工商時報 3,600億航母級捷運案 7月闖關 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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