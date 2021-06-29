在美國就業報告7月2日出爐之前，投資人坐壁上觀，美元在逾兩個月高點徘徊。追蹤美元兌六大主要貨幣的美元指數29日上升0.17％，至92.05，略低於6月18日創下的逾兩個月高點紀錄92.408，聯準會在當周立場意外轉鷹，暗示2023年底前將升息兩次，帶動美元勁揚。就業報告可能影響聯準會量化寬鬆退場時程，投資人密切關注。