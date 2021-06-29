全球對新冠肺炎疫苗需求強勁，三大疫苗廠輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）與阿斯特捷利康（AstraZeneca）無不加緊生產腳步，致力滿足全球疫苗接種需求。

美國製藥大廠輝瑞與德國生技公司BioNTech共同研發新冠疫苗，截至目前，輝瑞已經出貨逾7億劑疫苗至全球101個國家，其中約1.79億劑是在美國注射。

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）日前受訪時表示，公司計劃在未來18個月生產60億劑新冠疫苗，預計2021年生產30億劑疫苗；上半年生產10億劑，下半年再生產20億劑，換言之，2022年的產量是40億劑。

英國製藥廠阿斯特捷利康28日表示，泰國6月底前將能收到600萬劑疫苗，7月初開始向其他東南亞國家出貨。

阿斯特捷利康透過聲明稿表示，泰國合作夥伴暹羅生物科學集團（Siam Bioscience Group）2021年將生產1.8億劑疫苗，約三分之一供應給泰國，其餘三分之二出口至其他東南亞國家。

阿斯特捷利康在東南亞的疫苗生產和交付工作初期出現延誤，但該公司正致力履行對東南亞國家的供應承諾。泰國生產延誤影響對馬來西亞、菲律賓和台灣的疫苗供應。

此外，莫德納與製造夥伴擴大美國和海外工廠的疫苗產能，目標是讓2022年的全球年產量達30億劑，約是2021年估計產量10億劑的三倍。

莫德納正為波士頓疫苗廠增添兩條生產線，估計讓產能提升50％，其中一條生產線可望在秋季開始運作，另一條預計在2022年初投產。

莫德納已與美國政府達成協議，7月底前將出貨3億劑疫苗，2021年稍晚起將再額外提供美國2億劑疫苗。

除了疫苗之外，輝瑞、羅氏（Roche）與阿斯特捷利康等製藥廠，也在測試新冠肺炎口服藥。