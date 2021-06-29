2021年世界行動通訊大會（MWC）28日在巴塞隆納登場，受到新冠肺炎疫情影響，大多數公司與演講人都是線上參展，主辦單位也加強防疫措施，致力維護展場安全。

MWC的主辦單位全球行動通訊系統協會（GSMA）會長格蘭瑞德（Mats Granryd）表示：「主辦方採行許多防疫措施，包括72小時內定期篩檢、不握手，每件事都是零接觸。2021年的MWC顯然不同以往，本次大會規模較小，在衛生方面也更安全。」

2020年疫情嚴峻GSM協會被迫取消MWC，本屆恢復實體活動，主辦單位採行嚴格的安全措施，訪客在入場前得先量體溫，加強展場通風，會場內單向通行。與會者得利用MWC官方應用程式顯示陰性檢測證明，才能進入會場。

儘管主辦單位盡力維護大會安全，但愛立信、諾基亞、英特爾、索尼與高通等大型企業皆未派員出席，全球手機龍頭三星電子只舉行線上新品發表會，主要贊助商華為是少數設有實體攤位的大型企業之一。

許多企業線上參加2021年的MWC，本屆大會的350位演講者有三分之一在線上開講，包括特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk ）。

MWC為行動通訊產業的年度盛事，通訊與科技企業藉此盛會發表最新行動裝置，與客戶交流和遊說政府官員，但疫情讓大會的規模縮減。格蘭瑞德預期，本次MWC可望吸引全球143國家、2至3萬人實際與會，但與過去幾年來自200國逾10萬人的盛況不可同日而語。

根據GSM協會估計，MWC能為巴塞隆納帶來4.73億歐元（約5.16億美元）收入，和超過1.4萬份臨時工作。

隨著疫情趨緩，其他產業大會預計陸續揭幕，包括9月的柏林IFA電子展、11月里斯本網路高峰會（Web Summit），與2022年1月的拉斯維加斯消費電子展（CES）。