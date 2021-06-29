台灣足球俱樂部想要擊敗香港，又得等到明年了。亞足聯盃J組賽事29日落幕，台南市FC上半場對東方龍獅屢攻不下，第77分鐘反倒因為後衛陳威全在禁區內犯規，讓香港、蘇格蘭混血好手林恩許罰進12碼球，以0比1落敗。

台南市本屆亞足聯盃以1勝2負、J組第3名作收，已提前鎖定小組第1的理文今天再以5比1輕取烏蘭巴托220競技，3戰全勝挺進跨區附加賽，2勝1負的東方獲小組第2，220競技3戰盡墨墊底。

台南市本屆亞足聯盃出征香港，首戰3比0完勝220競技，也拿下我國在這項賽事的歷史性首勝，隨後目標就是挑戰香港俱樂部。香港是亞洲最早成立職業足球聯賽的地區，所屬俱樂部有資格參加亞洲第2級的亞足聯盃，台灣此前則只能參加第3級的主席盃，直到主席盃走入歷史，2016年起才得以角逐亞足聯盃。

台港足球俱樂部對決始於2019年亞足聯盃，面對港超聯的傑志、和富大埔，代表台灣出賽的航源FC在主客雙循環繳出1和3負的對戰成績。可惜今年南市也沒能突破，先以1比4不敵理文，再以1球之差輸給東方。

然而台南市FC面對艱困疫情仍銜命出征，且陣中5名國腳先隨中華男足征戰中東，不辭辛勞再轉戰香港，精神可嘉。中華足協也在臉書粉絲團感謝以台南市FC為名出征的南市台鋼，並強調這是台灣首次由聯賽冠軍隊代表台灣出征亞足聯盃小組賽，也是理事長邱義仁這兩年積極推動俱樂部認證的成果。透過這次對戰理文、東方認知到自己的不足，期望透過參與俱樂部國際賽事常態化和俱樂部認證制度，帶動國內聯賽的實力提升，進而強化國家隊實力。