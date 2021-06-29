壹傳媒今天（29日）宣布，將出售擁有台灣《蘋果日報》媒體業務的公司「Amazing Sino International Limited」，最快將與潛在賣家於7月30日簽訂正式交易協定。根據《CTWANT》獨家掌握到的消息，這位「潛在賣家」並非外傳的金融業，而是本土醫美集團：愛爾麗。

在香港《蘋果日報》包括創辦人黎智英等高層幾近全數遭到港警以《國安法》逮捕後，其母集團壹傳媒資金也遭凍結，而台灣分公司台灣《蘋果日報》（簡稱台蘋）也因此受到牽連，於5月18日停止出刊紙本報紙，並裁員326人，只剩《蘋果新聞網》正常營運。不過，出售台蘋的消息倒是從今年初以來就沒斷過，今年4月更傳出是親綠媒體大佬要接手，引發業界譁然，《CTWANT》也獨家接獲消息指「是執政黨高層在牽線」，但最終這場交易無疾而終。

而台蘋母集團壹傳媒今天（29日）突然宣布，已與潛在賣家談妥出售旗下公司Amazing Sino及其附屬公司出版台灣蘋果新聞網，雙方目前已針對全部已發行股本訂立意向書，並接受其項下不具法律約束力之建議，預期於2021年7月9日或之前完成建議須待簽訂合約及經盡職審查等事項，訂約方同意致力於今年7月30日或之前簽訂正式交易協議。

根據知情人士向《CTWANT》表示，目前正在與壹傳媒進行盡職審查（Due Diligence，DD，又稱實質審查）的企業並非之前4月傳聞中出價2億的金融業者，而是沒有人想像的到的本土「醫美集團」愛爾麗，若雙方確認一切沒問題，最快將於7月30日簽訂正式交易合約。

綜合媒體報導，愛爾麗集團到2019年時海內外營收已達80億，創辦人常如山出身軍人家庭，從賣淨水器起家，後來改行賣化妝品與保養品，之後自創SPA品牌，2002年正式在台南開設醫美診所，近期因跨行房地產，還曾以「掃樓」登上媒體版面，沒想到現在跨界跨更大，竟然要買下月流量破億的《蘋果新聞網》。

盡職審查是指投資者與目標企業達成初步合作意向後，投資人對目標企業一切事項進行現場調查、資料分析的一系列活動，調查內容包括：產業研究、企業所有者、歷史沿革、人力資源、營銷與銷售、研究與開發、生產與服務、採購、法律與監管、財務與會計、稅收、管理資訊系統等。

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