驚悚畫面！輪椅男闖平交道「翹孤輪比中指」 火車即時煞車（記者爆料網）

輪椅男對著火車比出不雅手勢。（截自《記者爆料網》影片）

實在太驚悚！有網友分享影片，今天（29日）中午12時許，一名坐著輪椅的男子，闖入彰化市泰和平交道，當時柵欄已經放下，男子駕著輪椅在鐵道上轉來轉去，還不停對著火車比中指，幸好火車有及時停下，沒有釀成意外，輪椅男也安全離去，讓現場目擊民眾嚇出一身冷汗。

臉書社團《記者爆料網》分享一段民眾提供的行車記錄器影片，表示今天（29日）12時27分，在彰化市泰和平交道，有一位坐著輪椅的民眾闖入，不斷的向火車比中指，幸好火車及時發現停了下來，而坐輪椅的男子隨後也從另一邊離開。

從畫面中可以看到，當時平交道柵欄已經降下，輪椅男就卡在中間來回移動，似乎想找空隙出去卻找不到，中間輪椅還一度「翹孤輪」。輪椅男最後停下來，對著火車方向不停比中指，幸好火車及時發現停下來，沒有發生意外。目擊這場驚險畫面的汽車駕駛，以及雙載機車上的2位民眾，恐怕都嚇出一身冷汗。