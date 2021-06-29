美國歷史和軍事專家麥卡利夫（Joseph V. Micallef）指出，在美國轉往對抗中國大陸和俄羅斯，且歐洲國家對出兵於全球打擊恐怖份子不感興趣之下，一度控制伊拉克和敘利亞部分地區的「伊斯蘭國」（IS），可能將中非作為其下一處「開國領土」。

麥卡利夫投書軍事新聞網站「Military.com」指出，伊拉克和敘利亞在多國支援下奪回遭「伊斯蘭國」佔領的領土後，該組織並未因此消滅，仍在全球多個國家擁有「省份」（wilayat）。雖然許多也已名存實亡，如利比亞被「伊斯蘭國」分成3個省，但該組織據信目前僅在南部的偏僻沙漠地帶費贊地區（Fezzan）活動；其餘曾一度向其宣誓效忠的其他組織，如奈及利亞「博科聖地」（Boko Haram）、索馬利亞「青年黨」（Al-Shabaab）等，也已紛紛再度獨立。

麥卡利夫表示，從伊拉克和敘利亞逃出的「伊斯蘭國」成員估計有2萬人，其領導階層曾在多個國家努力「東山再起」，包括利比亞、阿富汗、葉門、菲律賓等，並取得部分成果，如2015年一度控制利比亞港口要地蘇爾特（Sirte）等，但隨後皆被擊退。

不過在撒哈拉沙漠以南的中非和西非，「伊斯蘭國」面臨的政府力量普遍薄弱，僅奈及利亞軍方相對強勢。目前「伊斯蘭國西非省」（ISWAP）主要於查德、奈及利亞和尼日3國交界區域活動，在過去2年內佔領過當地十多個軍事基地，其中包括能提供大量武器和彈藥的堅固基地。

雖然法國持續派兵參與非洲的反恐行動，美國也在當地部署多支特戰單位，並為法軍提供後勤支援，但法國先前已宣布，將結束「新月沙丘行動」（Operation Barkhane）並逐步撤軍，美國也將注意力放在與中俄對抗，因此麥卡利夫認為，「伊斯蘭國」若有意再度嘗試「建國」，位置可能會在馬利、尼日至查德之間的這塊區域。