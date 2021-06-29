捷報！台灣指揮新秀吳思潔拿下英國銅管指揮協會（BBCA）指揮大賽首獎，獎金為500元英鎊。她表示，在疫情間透過影片方式參加比賽，評審也都採用線上評選方式，是特別的經驗。今年9月她將指揮一場BBC愛樂音樂會，曲目之一是台灣作曲家顏名秀的〈翔．天際〉。

這次吳思潔參與比賽的兩支影片，分別錄製的曲目為布拉姆斯第二號交響曲第一樂章，以及小約翰．史特勞斯歌劇《吉普賽男爵》序曲，吳思潔表示，最後選出4位參加決賽，由6名評審在線上討論和評選。

吳思潔出生於1985年，來自苗栗，從小讀音樂班，主修小提琴，畢業於東吳大學音樂系、音樂碩士班，曾短暫就讀輔仁大學音樂系博士班，在2019年到英國皇家北方音樂學院攻讀指揮碩士學位，預計在今年完成學業。

吳思潔表示，在疫情下修習指揮課程，雖然無法經常指揮真正的樂團，但透過視訊上課也沒鬆懈，「學校找了很多音樂大師、樂團經理人來和我們說話，還有開放遠端觀摩樂團彩排，同時也教我們如何發展音樂職涯，怎麼為自己做網站，如何為自己行銷宣傳、規劃樂季，並說服樂團擔任音樂總監，都是新時代指揮家的功課。」

吳思潔表示，去年3月到10月是第一次封城，她在去年8月返回曼徹斯特，「那時樂團排練，人跟人的距離都要隔開3公尺，非常辛苦，但練習不能間斷，後來9月到11月又封城，所有的甄選都是線上進行，在無法指揮真正樂團的時候，我還曾一邊唱樂譜，一邊指揮。」

吳思潔表示，目前全球都在努力度過疫情，她也不例外，未來會繼續朝她喜愛的指揮藝術前進，下一站是到丹麥攻讀博士學位，繼續在當地發展。