美國23家大型銀行全數通過今年壓力測試，含高盛、摩根大通等多家大銀行接連上調股利發放，然美國明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）卻在這時表示，銀行不能指望政府在每一次危機中伸出援手，必須增加股權融資，以防下一次的「意外衝擊」。

美國聯準會（Fed）日前公布，美國23家大型銀行全數通過壓力測試，也就代表這些金融機構即便面臨嚴重經濟衰退，亦有足夠的資本來抵禦，也意味著銀行自7月起，即可恢復股利的派發和回購股票。

《路透社》報導，卡西卡里在英國媒體《金融時報》一篇專欄撰文，指銀行業在疫情期間的損失，遠低他所預期。

卡西卡里稱，在新冠疫情的表現下，無法表明大型銀行有足夠的能力來抵禦，「銀行業的損失遠低於預期，是因為政府對受影響的家庭、企業實施財政措施支持，而這也對銀行有著一定的提振」。

卡西卡里斷言，如果沒有這些財政措施，銀行業的損失規模就會大非常多，也因此民眾需要做出決定，是否讓銀行自力更生，抑或是繼續接受納稅人的慷慨解囊？

事實上，2007年至2009年金融危機以來，政府透過法律來要求銀行增加手中資本，以應對損失，但卡西卡里在2020年4月時就曾表明，美國大型銀行應該籌備2000億美元的資本，並停止發放股息，為受疫情影響而受創的經濟做好準備，但很顯然的，「銀行根本沒有聽從我的建議」。