在人際關係中，有些人會刻意在別人面前偽裝成對方喜歡的樣子，顯得八面玲瓏，雖然表面上很受歡迎，實際上卻沒幾個知心朋友。而有些人則是太老實，永遠騙不了別人，搜狐網命理專欄點名，白羊座、射手座、獅子座的人天生不適合偽裝，就連說謊都容易破綻百出，只騙得了自己。

▍1.白羊座

白羊座是12星座裡最不擅長偽裝自己的人，他們做人真誠實在，非常豪爽，時時刻刻以真面目示人，即使有心事也不會藏在心底。一旦到了不得不騙人的時候，白羊座一定會手足無措，因為他們天生不知道如何偽裝，自然會破綻百出，與平常大方自然的樣子反差太大，讓人容易一眼就看穿。

▍2.射手座

射手座無論說話或做事都很直接，處事風格十分坦誠，哪怕明知道得罪別人，也不肯改變自己。即使不得已編了一個善意的謊言，射手座的人也會因為偽裝的痕跡太過明顯而被看穿，他們會臉紅、心跳加速，更連肢體語言都很僵硬，完全沒有騙人的天分。

▍3.獅子座

獅子座性格耿直，做事光明正大，向來以誠實和不卑不亢著稱，加上他們極度厭惡虛偽的雙面人，因此本身也從不說謊。在獅子座騙人的時候，只要仔細觀察，就能發現他們眼神閃爍，說話聲音變低，恨不得一句話帶過話題，更會加大嗓門說話，看起來非常假，這種破綻百出的偽裝方式真的只能騙得了自己。