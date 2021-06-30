90年代公牛王朝的傳奇人物皮朋(Scottie Pippen)從不掩飾他對麥可喬丹(Michael Jordan)紀錄片《最後一舞》的失望與不滿。事實上皮朋在最近的廣播節目同時批評喬丹與前總教練菲爾傑克生(Phil Jackson)，他一邊說喬丹自私，一邊指控傑克生是種族歧視者。「那些球隊不是麥可喬丹打敗的，是芝加哥公牛打敗的。」

另一位名人堂球星卡爾馬龍(Karl Malone)也說過一模一樣的話，「我的對手不只是喬丹，我是敗給整支公牛隊。」他們不滿喬丹在紀錄片拚命堆砌自我的英雄形象，特別是喬丹的地位已經無人能及，公認是籃球之神，有必要繼續吹捧？而且這個紀錄片還得獎了。

皮朋表示他不滿喬丹1993年奪冠後退休，卻又在1995年返回，「那是個重大決定，同時是個自私的決定，但麥可喬丹原本就是那樣的人。他總相信自己是無所不能。」他不能諒解喬丹決定拋下他們，然後又回來收割更多的個人榮耀。

主持人派崔克(Dan Patrick)半信半疑，皮朋告訴他說：「我跟他同一支隊伍，我跟他一起打球，你只是個遙遠的局外人而已。」意思是說，喬丹是怎麼樣的人，外界不會比皮朋更清楚了。皮朋曾打電話給喬丹抱怨《最後一舞》，喬丹也承認內容不太妥當，但兩人至今沒再通過話。

皮朋說：「我和喬丹對於20多年前的事已經沒什麼可說的了。我們後來只剩生活中的事、高爾夫球、家人的事可以談，我們不會想再去研究90年代發生了哪些事。」當然這些話與其說是批評，不如說是牢騷比較多，皮朋當年有機會熬上公牛一哥，卻被前總教練傑克生打壓，喬丹回歸後他又變回二哥，還被低薪壓榨，被紀錄片消費。雖然很多球迷崇敬皮朋，但背地裡有多少委屈與辛酸只有皮朋自己知道。