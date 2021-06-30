台灣新冠疫情發展至今已有超過600人死亡，絕大部分都有慢性病史，腎臟病須洗腎病患占了非常大比率。腎臟一旦發生病變就很難有恢復機會，保護與維持腎臟現有功能，降低發生腎衰竭機會，除了就醫接受治療外，飲食也非常重要，鹽分、蛋白質、鉀、磷、 熱量等攝取方式就相當重要。

●腎臟微小血管多 飲食要清淡 高血壓對腎臟傷害風險高

腎臟具有非常多微小血管，高血壓很容易傷害腎臟血管，增加腎臟病發生機會，日本大阪大學腎臟內科學教授猪阪善隆建議，飲食中鹽分攝取太高，容易增加高血壓風險，1天最好能維持在3克至6克，但日本相關調查發現，日本人1天鹽分攝取量，男性11.0克，女性9.2克，開始習慣口味淡會比較好。

●蛋白質分解由腎臟排出 魚肉蛋攝取有限制

蛋白質是身體必要養分，但在分解後產出含氮廢物，需要經由腎臟過濾排出體外，如果蛋白質攝取過量，很有可能增加腎臟負擔，因此已確診腎臟病患者，蛋白質攝取要有限制，腎臟病第3期患者，日本標準體重1公斤可攝取0.8至1.0克蛋白質，第3期以上則是1公斤體重體重，可攝取0.6至0.8克蛋白質。

日本計算標準體重，採用身高（公尺）X 身高（公尺）X 22，如果160公分，也就是1.6 X 1.6 X 22 = 56.2，在換算成蛋白質可攝取的克數，並且不僅是肉類與魚類常見蛋白質來源，白飯或麵包等主食的蛋白質，也要計算在內，攝取蛋白質計算必須非常嚴謹，每1餐都應該確認所有食物的蛋白質含量。

●白飯與麵包都有蛋白質 主食選擇要小心

第3期腎臟病患者，限制蛋白質要注意，不只是肉類與魚類等，白飯與麵包也會有蛋白質。例如白飯1碗（180g）就會有4.5g蛋白質，如果把吐司麵包切6片，1片麵包也會有5.6g蛋白質，1球麵（200g）也會有9.6g蛋白質，因此各種食物內含蛋白質，慢性腎臟病會者一定要非常注意。

●熱量與鉀鋅過量增加腎臟負擔 加工食品諮詢營養師

每天適當熱量攝取，會根據標準體重與活動量都有不同，攝取熱量超過活動量，體重增加也是慢性腎臟病惡化重要因素。如何控制熱量攝取，不讓體重增加，否則也是增加腎臟負擔；另外，微量元素鋅也會靠腎臟代謝，3期腎臟病每天不能超過2000毫克，3期腎臟病則不能超過1500毫克。

微量元素鉀也是靠著腎臟代謝，由尿液排出體外，如果在慢性腎臟病第3期患者，1天鉀攝取不要超過2000mg，如果已經在第4期，1天不能超過1500mg，另一方面，微量元素磷攝取過量，對血管也會有負面影響，近期食品添加劑含磷量上升，加工食品要特別注意，腎臟病患飲食一定要根據病情詢問營養師。