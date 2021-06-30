台灣、澳洲、大陸近期都傳出民眾和確診者短暫相處就染上Delta變種新冠病毒的消息，最短甚至只是擦肩而過1秒就中鏢，不過Delta病毒傳染力真的強到和確診者擦身而過就會染疫？部份專家持保留態度，認為不會是通例，只是少數不幸案例，認為只有在患者呼出大量病毒粒子的同時，接觸者又剛好吸入空氣的前提下才會染疫。

澳洲雪梨發生只是和確診者擦肩而過就感染Delta變種新冠病毒的案例。

屏東爆發Delta病毒群聚感染，傳出秘魯嬤最多只是短暫和鄰居交談1分鐘，期間兩人都有戴口罩、也保持1至2公尺距離，沒想到鄰居也確診。澳洲雪梨也傳出發生不只一起和確診者擦肩而過就染上Delta病毒的案例，迫使澳洲政府警告大眾，Delta病毒傳播的速度較以往病毒更快速，已經從15分鐘縮短至「5至10秒鐘」。此外，大陸東莞也傳出男子沒戴口罩在麥當勞用餐，只因確診者經過就染疫的新聞，感染時間估計只有短短「1秒」。

英國研究、世界衛生組織（WHO）已經證實，Delta病毒傳染力更強，但是它是否強到只是擦身而過，短短1秒內就能成功散播病毒？專家看法分歧。美國流行病學家丁亮（Eric Liang Feigl-Ding）近日屢次引用澳洲官方的說法發布推文，警告民眾不要大意，強調Delta病毒「幾秒內」就能夠造成感染。

5) Not convinced it’s that contagious? 5-10 seconds Australian health authorities say is all that is needed with new #DeltaVariant. Sydney 🇦🇺 is currently in a form of lockdown because of Delta surge now—because they acted too late. https://t.co/uXCpgxdZXf — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) June 29 2021

英國里茲大學（University of Leeds）的空氣傳播專家諾克絲（Catherine Noakes）則持保留態度，英國《衛報》（The Guardian）報導，雖然目前學界還沒有確立Delta傳染力更強的機制，不過諾克絲認為可能有3個原因，包括：感染者體內有更高的病毒量，代表他們會散發更多病毒粒子；人們接觸到少量病毒就能被感染；又或者在更短的接觸時間內確診者就足以傳播病毒。

她認為短短幾秒內的近距離接觸下確實有可能感染病毒，但這種狀況的前提是確診者呼出大量病毒粒子，而恰巧近距離接觸者也在這個錯誤時刻吸進空氣，她不認為所有人都會因為這種方式感染Delta，染疫的「可能只是其中幾個非常不幸的案例」。

美國布朗大學（Brown University）急診醫學副教授雷妮（Megan Ranney）的懷疑態度更明確，她29日發布推文強調，澳洲官方稱Delta「幾秒內」就能傳播的說法尚未獲得證實，而且澳洲的疫苗接種率還相當低，她希望可以看到更多數據。

4. What to do?

⭐️ most of all: GET FULLY VACCINATED if you can



⭐️ If possible avoid states/countries with low vaccination rates



⭐️ if you can’t get vaccinated aren’t immune or have to be somewhere with low rates #maskup indoors



⭐️ talk to friends and family #ThisIsOurShot — Megan Ranney MD MPH 🗽 (@meganranney) June 29 2021

她也強調英國目前感染Delta的病例多數是未接種疫苗的人，接種過疫苗仍感染的多數為輕症。

針對如何避免染上Delta，她提出4大建議：第一，如果可以的話，完整接種疫苗；第二，如果可以的話，避免前往疫苗接種率低的國家；第三，如果真的打不到疫苗、沒有免疫力，或是必須前往疫苗接種率低的國家，她建議在室內也戴上口罩；第四，呼籲親友一起來打疫苗。她強調，許多疫苗現階段還有效，包括輝瑞/BNT及AZ疫苗都已證實有效，全球愈快打滿疫苗，病毒未來進一步變異的機率就愈低。