威廉和哈利兄弟因梅根起爭執 關係至今沒有起色

7月1日是已故黛安娜王妃的60歲冥誕，威廉和哈利王子將在肯辛頓宮（Kensington Palace）為母親的雕像揭幕。儘管哈利為了妻子梅根，不惜和哥哥威廉鬧翻，但舉行儀式當天，兄弟倆仍可望把歧見暫擱一邊，以紀念這對他們來說十分重大的日子。

不過，據《太陽報》（THE SUN）和《每日郵報》（Daily Mail）報導，王室專家維克特斯（Hugo Victers）指出，雖然兩人當天會維持基本的禮貌，但因為梅根的問題卡在中間，要出現充滿感情的團聚場面是不可能的。

「我不知道在目前的情況下，他們能怎麼做，」他說，「哈利必須醒醒，看清究竟是怎麼回事，這是個很不愉快的狀況。」維克特斯認為，威廉兄弟要修好，這星期可能不是個適當時機。他強調，哈利完全在梅根的掌控下，除非他能擺脫這控制，否則他們要和好是不可能的。

維克特斯說，哈利把自己的命運和妻子相連。然而，他也指出，詆毀家人無濟於事，那是糟透了的狀況。「你得記住，哈利必須回到洛杉磯的老婆身邊。要是他開始和解，可是會被罵臭頭的，不是嗎？」

另一方面，王室歷史學者雷希（Robert Lacey）29日則說，雖然哈利準備好要承認，自己純粹是因為發脾氣而犯錯，但梅根卻堅持不讓步，至於威廉則認為，他根本沒做錯甚麼。

39歲的威廉和36歲的哈利周四將肩並肩，為母親的雕像主持揭幕儀式。但事實上，2019年3月兄弟倆就鬧翻了。據說由於傳出梅根夫婦霸凌幕僚的消息，威廉把他們趕出肯辛頓宮，結果兩人決定拆夥，退出聯合基金會，另外在白金漢宮設了新辦公室。

雷希說，或許唯一準備好認錯的，就是哈利。他表示，有朋友說，哈利並不介意和解，但梅根在這個問題上，卻堅決不肯讓步，而威廉的態度也沒有軟化。

至於威廉與哈利的父親查爾斯王儲，則不會出席前妻的雕像揭幕式。消息人士透露，查爾斯已表明，他會去蘇格蘭，當天就留給兩個兒子作主了。也因此，他們父子3人不會共聚一堂。此外，由於新冠疫情考量，出席人數大幅刪減，但主要還是把焦點放在兄弟倆身上，威廉的另一半凱特也不會出席。不過，一位王室消息人士說，威廉會趁著雕像揭幕儀式前，帶著妻子凱特，還有3名子女，私下去看黛妃的雕像。