42歲的李先生是公司主管，近期感到容易疲勞，以為自己是運動過度造成的，沒想到怎麼休息都好像睡不飽，甚至情緒越來越暴躁，一到下午就打瞌睡，就醫檢查發現血液中睪固酮濃度太低，原來已提早進入男性更年期。經醫師診斷後接受補充睪固酮治療，兩週後就有感好轉，兩個月後已恢復往日活力，運動及打球表現也更好。

●40歲後睪固酮開始減少 過低進入男性更年期

男性體內的睪固酮，也就是雄性荷爾蒙，在20至30歲時達到高峰，30歲後就開始以1至2%小幅下降，到40歲便會出現較明顯的不足。竹北東元綜合醫院泌尿科主任黃賢祥表示，40歲以上男性約12%有睪固酮低下問題，若為代謝問題族群則高達32%，60歲過後更超過半數。睪固酮低下會引發身心症狀，醫學上稱為男性更年期。

●疲勞、性功能障礙、憂鬱症 一到中年歐巴變大叔

男性更年期在生理方面，通常會出現疲勞、體能下降、失眠、性功能障礙等症狀；在心理方面更會出現情緒不穩、缺乏自信、注意力不集中，嚴重者甚至會憂鬱症。黃賢祥主任表示，睪固酮由腎上腺及睪丸製造，會隨年紀分泌越來越少，當然也有少數是因為腦下垂體分泌異常，除了前述症狀之外，還可能會造成肌肉萎縮、骨鬆、肥胖、貧血、認知變差，因此許多人一到中年就由歐巴變大叔，老態龍鍾。有些運動員為求體能突破施打禁藥，其中就含有睪固酮，可見睪固酮對男性體力的幫助。

如果出現身心不適的症狀，可以先填寫問卷（聖路易大學老化男人荷爾蒙低下症問卷表），10項問題若有3項以上，建議就醫抽血檢查。但只要經過妥善治療，維持體內睪固酮濃度，便能改善症狀，同時讓精神、情緒都變好，連帶中年男性常從事的高爾夫、三鐵、健身都會更加輕鬆。

●鼻腔內塗抹凝膠 避免沾染衣物影響家人

針對男性更年期治療，1939年口服藥上市，後來因為影響肝臟代謝，可能導致肝功能問題而漸漸被取代，後來出現針劑、貼片、凝膠等方式補充睪固酮。黃賢祥主任指出，長效型針劑3至6個月需打針一次，但有些人不喜歡打針，便會選擇貼片或凝膠方式，以皮下吸收，維持睪固酮濃度。以往塗抹在皮膚上凝膠雖方便，但恐有沾染衣物或家人的疑慮，尤其應遠離孕婦及兒童。

現在出現塗抹於鼻腔的劑型，早晚各補充一次，不僅是非侵入性的方式，不須扎針；而且投藥在富含血管的鼻內黏膜，能快速吸收。同時，經鼻給藥可避免肝臟代謝作用、腸胃道的降解，不須高劑量；另外，也避免藥劑因為皮膚接觸轉移到另一半或是小孩身上，更為安全。

●適度補充睪固酮 恢復活力減少身心症狀

適度補充睪固酮，可以減少身心症狀，同時避免骨鬆、肌肉減少，健身運動、打球也更有活力。黃賢祥主任提醒，過度補充也不妥，尤其有心臟、血栓、攝護腺肥大問題者應注意，平均治療3至6個月應回診評估，治療1年後可停藥檢視是否需要繼續治療。同時也建議，患者應戒菸戒酒，飲食勿油膩，最好多補充蛋白質幫助肌肉成長，或補充鋅，更要養成規律生活、運動的習慣。