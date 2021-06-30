手或腳長出一顆顆小水泡，伴隨搔癢感，不停想抓，抓破皮不只疼痛、皮膚還可能變厚、粗糙，不但影響美觀也非常困擾，很可能是汗皰疹惹禍！陳太太近來發現右手食指和中指指側處，出現數顆小水泡，有搔癢感，幾天過去，連左手手掌也出現小水泡，而且越抓越癢，有些水泡乾掉之後，形成小圓圈狀的脫皮，去看皮膚科醫師，確認是汗皰疹作崇。

●汗皰疹季節交替易出現 7成出現在手部

新竹國泰醫院皮膚科主治醫師朱建和表示，汗皰疹是在季節交替、特別是春季轉夏季時好發的濕疹疾病。根據統計，有70%症狀出現在手，10%是出現在腳，20%是手腳同時出現，盛行率約為0.05～10%，由於台灣天氣濕熱，患者相當多。

雖然汗皰疹有個「汗」字，但病因與汗腺異常或流汗都沒有直接相關。朱建和指出，有些人會合併手腳掌多汗症，但與流汗本身無關，而手腳掌小汗腺較多，可能是吃到過敏物質，過敏物質從手腳掌小汗腺排出，接觸到手腳掌皮膚導致汗皰疹，並不是汗水或汗腺異常導致，只是間接造成此病症。

●汗皰疹與流汗無關 致病原因有這些

汗皰疹的致病原因說法很多，大致相關因素如：體質、壓力、熬夜或作息不正常、氣候或季節變化、多汗症、抽菸、黴菌感染；或者異位性皮膚炎體質、接觸性過敏等，特別是接觸或吃進含有鎳、鈷、鉻等重金屬，這些重金屬普遍存在於土壤中，以及罐頭食物、可可、巧克力、堅果、燕麥、豆類等食物中，還有項鍊、眼鏡、耳環等含有金屬的配件；另外，香精、防腐劑等物質，也可能誘發汗皰疹。

●汗皰疹難斷根 適時紓壓+規律生活防復發

汗皰疹是一種難以斷根的皮膚疾病，只能就「可能」的發生原因加以預防。朱建和則建議，要適時抒發壓力，保持運動習慣與情緒平和、作息正常，都有助於減少汗皰疹的復發，並提醒，皮膚上有異常的小水泡，最好就醫檢查，特別是「出血型水泡」，很可能並非只是單純汗皰疹，有可能是「皮膚淋巴癌」或「類天皰瘡」的自體免疫疾病，必須做皮膚切片檢查，清楚鑑別診斷，再對症治療，否則會延誤病情。