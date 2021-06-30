【回憶殺】香港女星何美鈿身型嬌小、長相可愛，加上甜美嗓音，經常演出「妹妹」類型的角色，更因飾演《笑傲江湖》中的小尼姑「儀琳」，讓她獲封「最美小師妹」的稱號，如今的她已經45歲，先前何美鈿時也曝光近照，凍齡的模樣讓網友都看傻眼。

何美鈿出生於廣州，5歲就開始學習體操，還曾經在國際賽中得到自由體操冠軍，18歲她準備退役擔任體操教練，卻被電視台相中，1995年開始拍電影，何美鈿曾演出過《笑傲江湖》、《少年英雄方世玉》和《天龍八部》等經典作品，距離當年的小尼姑「儀琳」至今已經過了25年。

何美鈿就算素顏仍看得出來是大美人。（圖/翻攝自微博）

儘管外型清純甜美，何美鈿出道以來卻從未傳過緋聞，讓外界十分好奇她的感情生活，2007年，她和吳彥祖合作電影《門徒》，2人有一場在泳池內的激情戲，事後吳彥祖在受訪時坦承，當下拍攝時他確實「有反應」，然而在《門徒》上映後，何美鈿就從影視圈引退。

何美鈿保養得宜，一點都不像40幾歲。（圖/翻攝自微博）

如今的何美鈿仍然單身，時不時還是會客串演出，粉絲們還是能看到何美鈿出現在螢光幕前，前陣子何美鈿開心分享45歲慶生照，只見她頂著一頭俏麗短髮，那雙大眼睛和酒窩一樣令人融化，儘管胭脂未施，氣色仍非常好，身材也保持得宜，就宛如20幾歲的少女，儘管身邊沒有男伴，她仍將自己過得充實自在。