疫情嚴峻加上印度變種病毒威脅，全台持續三級警戒，許多民眾、店家面臨生存危機，國民黨在6月21日公布一項民調，有高達七成五民眾認為政府目前推出的各類紓困補助與貸款對民眾沒有幫助；因此國民黨要求蔡政府不應該只增加50萬個紓困名額，可申辦的名額應再加倍，讓受到疫情衝擊的勞工朋友們能及時獲得救援，渡過難關。

根據國民黨最新民調顯示，針對政府目前推出各類紓困補助與貸款，其中高達七成五的民眾認為沒有幫助。國民黨表示，蔡政府的紓困措施令人民高度不滿並不意外，因為紓困4.0方案比照去年，幾乎是複製貼上，但今年疫情嚴峻的程度相較高於去年，三級警戒已長達一個多月，急需紓困的民眾數量與需求絕對高於去年，惟蔡政府不僅沒有以去年紓困之亂為警惕，還幾近照抄，所謂的「滾動式檢討」根本是「擠牙膏式紓困」，這對於已經瀕臨生計危急時刻的民眾而言，還要面對政府官僚式紓困更是加倍煎熬。

國民黨強調，民進黨政府不願傾聽民意、不願接受國民黨建議「普發現金一萬元」，已造成民意反彈，總統蔡英文曾說「會持續的檢討紓困的內容，並做調整，和大家一起度過眼前的難關」但也只是文青式空頭支票，紓困必須及時、精準、到位，避免掛一漏萬，蔡政府應多傾聽民意，調整紓困方案，讓人民能面對此次的疫情難關，因為「台灣不應該有紓困孤兒，遭到國家的遺忘」。

國民黨臉書發布「疫苗意向民意調查」，近七成民眾擔心無法打到疫苗，八成民眾認為國產疫苗應進行三期試驗，更有將近九成民眾希望政府採購更多國際認證疫苗。(圖:國民黨文傳會提供)

國民黨發起防疫我+1，助民眾渡過疫情難關。(圖:國民黨文傳會提供)

此外，根據網路媒體《NOWnews》20日以「一個月以來，政府陸續推出各種防疫紓困等相關措施，你的滿意度如何？」為題，發起網路民調（投票時間為6月21日至28日，截至22日下午7點10分），結果參與投票的網友中有69.12%網友認為「不滿意」，傾向「還算滿意」的網友則有17.11%，僅有5.98%網友表示「非常滿意」。顯示政府在此次的紓困作為算是相當失敗。

國民黨表示，即使蔡政府不採納國民黨的建議，但身為在野的國民黨在這場「全島一命」的抗疫戰爭中並未缺席，持續勸募捐贈一直是國民黨努力在做的事，包括國民黨近日陸續捐贈防疫物資給各大醫院，國民黨團書記長鄭麗文6月25日即偕同全國商業總會常務理事王權宏、陳森茂、代理祕書長劉守仁，共同捐贈2000件防護衣給台北慈濟醫院；國民黨為充實地方防疫物資，發起「防疫我＋1」行動，台南市黨部捐贈中華郵政工會台南分會防疫物資。

國民黨發起防疫我+1，助民眾渡過疫情難關。(圖:國民黨文傳會提供)

同時，在此之前，國民黨中常會開會的中山廳，也堆滿1萬5000個FFP2歐盟認證的專業口罩，黨主席江啟臣說，感謝在黨祕書長李乾龍及新北市議長蔣根煌的共同號召，國民黨將拋磚引玉，以中常委名義，共同捐出10萬個歐盟認證合格的FFP2口罩，這是台灣製造，等級相當於N95。

此外，在疫情情間，國民黨未曾停下腳步，經常利用視訊會議協助各項抗疫、防疫工作，包括與14執政縣市籌組「抗疫聯盟」，以及為進一步了解地方的防疫與紓困需求，都利用視訊會議與14縣市共同召開。黨主席江啟臣也經常於主持視訊中常會時發表談話，甚至邀集專家學者，舉行視訊會議，希望可以研議各項方針，提出具體的建言，提供給防疫指揮中心及社會各界參考。