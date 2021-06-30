7月到來，許多新制同步上路，都攸關民眾荷包，包括育嬰留停津貼7月1日起加碼、擴大不孕症補助及對象、買房實價登錄2.0、房地合一稅2.0、i郵箱減收郵資、勞工退休金申辦手續變動、虛擬貨幣實名制等10大措施，若不注意恐讓荷包大失血。

綜觀衛福部、內政部、財政部、勞動部、金管會、交通部等單位7月新制，整理出下列10大措施，提醒民眾注意：

1. 育嬰留停津貼加碼

7月1日起從原本的6成薪資提升至8成，其中6成將由就業保險基金支出、2成則由政府出。

2. 擴大不孕症補助對象

過去只限於中低收入戶，一年只補助1次，7月起不孕夫妻至少一方具中華民國國籍，且妻年齡未滿45歲者都可申請。非低收入戶及中低收入戶首次申請，每次補助上限10萬元，再次申請，每次補助上限6萬元；此外產檢次數將從10次調高為14次，產假也從5日增加為7日，新增2天的費用，雇主可向中央主管機關申請補助。

3. 放寬育嬰留停彈性

勞動部7月起放寬申請育嬰留職停薪期間彈性，受僱者在子女滿3歲前，如有少於6個月育嬰留職停薪需求，可提前10天提出申請，但每次留職停薪不得低於30日，且少於6個月的育嬰留職停薪申請以2次為限。

4. 實價登錄2.0

實價登錄的門牌或地號將完整揭露，全面於成交後30天內即時申報，若未申報或申報不實，最高可罰至100萬元。

5. 房地合一稅2.0

105年1月1日以後取得的房地產，持有者需於交易日次日起的30天內，報繳房屋、土地交易所得稅。2年內出售課45%稅率，逾2年、未滿5年內出售課35%稅率。

6. 放寬電子支付業務範圍

金管會公布新電支條例7月上路，放寬業者擴大業務範圍，未來悠遊卡可跨境使用。

7. 虛擬貨幣實名制

為防制洗錢，投資虛擬貨幣須採「實名制」，未落實最重罰1000萬。

8. 台鐵延長可訂票時間

台鐵當日訂票時間，7月1日起延長至當日開車前30分鐘車票，付款時間為乘車前20分鐘。另外，訂票後逾期未取之停權措施，調整為1個月內有3次訂票未取紀錄，施予停權1個月。

9. i郵箱減收郵資

中華郵政表示，7月1日起，代收貨款郵件寄至i郵箱者，每件減收30元郵資。

10. 勞工退休金申辦手續變動

為讓民眾申請勞保退休金更便利，7月1日起勞工或其遺屬或指定請領人，如因僑居國外，不能返國或來台請領新制勞工退休金（年金保險之退休金）者，可由請領人擬具委託書，並檢附僑居地的我國駐外使領館、代表處、辦事處或其他外交部授權之機構或該國出具之身分證明文件，委託代領轉發。委託書及身分證明文件為英文者，除勞保局（保險人）認為有需要外，可以免附中文譯本。