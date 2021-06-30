人氣辣模Yumi.K擁有甜美外型、傲人身材，在IG有超過111萬追蹤數，被粉絲封為巨乳女神，最近防疫待在家，不時會曬養眼辣照放送福利，29日就在IG貼出之前穿比基尼的舊照，超巨車頭燈讓網友看了全暈頭。

Yumi.K在貼文寫下：「很喜歡這張耶，晴空萬里，我何時變得這麼懶不打扮，疫情期間下樓買飯好幾次被當大媽」，照片中，她留著一頭浪漫捲髮，身穿粉紫色比基尼，更襯出她的白皙肌膚，再搭配身後的藍天白雲，畫面賞心悅目，尤其她還俏皮地對著鏡頭眨眼甜笑，電力十足，讓男粉全被電暈。

特別的是，Yumi.K因為身體微微向右傾，使得右半球被擠壓到變形，幾乎快溢出比基尼，養眼畫面吸引粉絲激動直呼「辣呀」、「很大」、「我也喜歡這張」，也有人注意到她抱怨被當成大媽，紛紛替她抱屈「「把妳當大媽的一定瞎了眼，妳超辣」、「怎麼可能被當大媽啦」。

Yumi.K常不吝嗇展現姣好身材，日前曾發文透露常身體不舒服，但自己每次都會忍痛，有天竟發生呼吸困難、冒冷汗無力的狀況，讓她忍不住想去掛急診，「後來把內衣脫掉才慢慢好起來⋯真的無言了」，讓網友忍不住笑稱「長輩鬧脾氣」。