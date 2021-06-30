台股29日衝上 17713 點歷史新高後，多空激戰，爆出5927.41億巨量，終場指數壓回小漲7點，收在17598點。而在美Fed官員相繼釋出看法，試探市場之際，美國總統拜登宣布與國會達成1.2兆美元的基礎建設計畫協議，用以翻新全美道路、橋梁與公路，完善全美電力網、寬頻網路服務、客貨運鐵路等，並協助刺激經濟，為全球原物料市場再添波瀾。

當市場開始推估美國基建所需的鋼鐵、塑化、銅等原料究竟會對市場產生多大實質需求之際，俄羅斯經濟部長芮希尼科夫宣布計劃自8/1日起到年底對出口的鋼鐵、鎳、鋁和銅課徵至少15%臨時稅；由於俄羅斯為全球第三大出口國，目前國內和亞洲不少業者都向俄羅斯進口上游廢鋼、半成品鋼胚和成品熱軋等原料，此舉等於繼大陸宣布自取消鋼品出口退稅後，國際又一次衝擊鋼品市場供給的舉措，讓亞洲鋼市供應將更加吃緊，此舉推升鋼鐵族群走強，如聚亨、中鴻、燁輝、大成鋼、盛餘等，後市值得留意。

之前提到今年航運股在台股的重要性越來越高，從貨櫃、散裝到貨運承攬等前景看好，一路追蹤的貨櫃航運三雄─長榮、陽明、萬海，受惠運價上揚，業績看俏，股價續創波段新高，持續以上升趨勢線來觀察。

近日有業界資深人士表示先前鹽田塞港事件造成船期延誤，恐將會讓7、8月美國碼頭運作受到影響，加上第3季是市場旺季，短期看不到運價回落的機會，預估至少要到第4季(傳統淡季)才可能會稍稍下來一點。

對於貨櫃航運而言，接續的重點在於明年6月底美國西岸碼頭工人工會合約到期，由於過去常因協商不攏而出現罷工風險，因此明年第1季市場可能有提前備貨的出貨潮，運價可望維持高檔。若此今年貨運的熱度將延續至明年，淡季若有拉回反而要觀察。

至於散裝航運，由於大陸鋼廠需求強勁和煉鋼原料供應吃緊，BDI指數穩健走揚，當中以運輸鐵礦石為主的海岬型BCI指數近日漲幅較大，顯見目前大船熱度較高，新興、裕民、中航營運看俏，可持續追蹤。

至於電子產業，以次產業表現為主，受惠資料中心擴大建置，加上Windows 11推出後的搭載率看升，市場預估DRAM及NAND Flash供給吃緊將有機會延續到明年上半年，故近日記憶體相關的IC設計及模組業者，如晶豪科、威剛、十銓等股價走強，後續也可鎖定。

(本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華)

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