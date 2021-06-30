隨著新冠疫苗接種的推進，能否混合接種成為大眾關心的問題之一。近期英國牛津大學研究團隊做出了混合接種疫苗的首次研究，結果發現混合接種效果驚人。知名醫學期刊《刺胳針》在公布此一研究結果時表示，混打疫苗的結果讓人充滿希望，對疫苗不足的地區意義尤其重大，而且隨著病毒變異愈來愈多，混合接種疫苗已不可避免。此項研究結果與陸續公布的數據，可望促進更多國家跟進採行混合接種方式。

最初公開示範混打疫苗的名人是德國總理梅克爾，她的第1劑接種阿斯利康(AZ)腺病毒疫苗，第2劑接種莫德納(Moderna)mNRA疫苗。自此混打疫苗成為醫學界熱烈討論的議題，也很快地有許多團隊進行研究。

最早進行有系統研究的牛津團隊也剛發表了AZ疫苗與輝瑞(BNT)疫苗混打的研究結果，不同的混打方式的免疫反應各有不同，但無論是哪一種搭配方式，其效果都比單一疫苗連打兩2劑更好。研究還發現，將原來2劑間隔4~6周延長為間隔8~12周，在應對Delta變種病毒的保護效果更強。

目前有關混打疫苗的研究以AZ疫苗最深入，已採行混打政策的國家中，以AZ與mRNA疫苗混打的比例最高。（圖／路透）

《刺胳針》發表這項名為CombiVacS的混合接種研究結果說，這是第一個評估新冠疫苗混合接種對免疫和細胞反應的研究。結果顯示，混合接種者的抗體水準、中和抗體水準較高，而且安全性良好，所有試驗者都未出現嚴重不良反應。

CombiVacS研究報告指出，這項2期隨機對照試驗實驗在4月底於西班牙5所大學醫院進行，共招募了676名18-60歲的受試者，其中57%為女性。受試者都接種過1劑AZ疫苗，並隨機分組進行試驗。結果發現混合接種2劑的免疫反應較快，抗體水準也更高，T細胞反應更強烈。因此可以確定AZ混合接種BNT，可以誘導強烈的免疫反應，具有可接受且可控的安全性特徵。接種的不良反應中68%為輕度、30%為中度，症狀包括注部位疼痛(88%)、硬結(35%)、頭痛(44%)和肌肉痛(43%)，沒有嚴重不良反應報告，這些反應沒有觀察到年齡上的差異。

《刺胳針》同期發表的評論則指出，「這項研究的發現充滿希望，混合接種將為疫苗接種計畫提供更靈活的機會，對於疫苗供應緊張或只能供應不同疫苗的地區來說尤為重要。混合接種可能帶來更好的療效，而且「隨著更多變異株的出現，混合接種可能是在所難免。」

混打疫苗的結果讓人充滿希望，對疫苗不足的地區意義尤其重大，而且病毒變異愈來愈多，混合接種疫苗已不可避免。（圖／路透）

雖然肯定了混合接種的意義與效果，評論文章也提出此研究的局限性，例如缺乏更多不同疫苗接種對照，試驗人群代表性、研究樣本多樣性及數量，混打後續觀察時間尚短難以全面評估安全性等等。但總體而言，評論者強調，混合接種將有助於加快全球疫苗接種，對疫情改善有極大幫助。此一研究應成為未來研究的基礎，擴大進行多種疫苗、多種混合方式的大型3期試驗，以及長期觀察有效性和安全性。

有關混打疫苗的實驗與研究都與AZ疫苗有關，而AZ疫苗是目前台灣接種最多疫苗，絕大部份接種疫苗的民眾都還未接種第2劑，相關研究可以做為衛生單位與民眾的參考。（圖／路透）

雖然同時發布的論文預印本也提到，在接種第2劑疫苗超過6個月後加種第3劑AZ疫苗能加強免疫系統。但專家認為，第3劑疫苗的政策恐怕言之過早，在今年冬天之前很難實現，何況免疫效果減弱程度仍需要時間觀察。

尤其重要的是，這些來自英國的實驗都與AZ疫苗有關，而AZ疫苗是目前台灣接種最多疫苗，絕大部份接種疫苗的民眾都還未接種第2劑，相關研究可以做為衛生單位與民眾的參考。研究也指出，AZ疫苗的免疫反應較慢，它的免疫強度會隨著時間而逐步加強，英國政府也因此決定試著將2劑接種間隔延長至8~12周，以獲取更強的免疫反應。

全球已實施疫苗混打政策主要國家列表。（製表／中時新聞網）

其他國家也有不少混打疫苗的做法，有些國家可以接種同類型但是不同品牌的疫苗，但不建議混打不同類型疫苗。但由於各種疫苗供應有限，或為誘導更強和更持久的免疫反應，越來越多國家正在考慮採用混打疫苗政策。目前國際上大約有11個國家有關於混打的政策與進度，在各國相繼進行混打試驗之後，相關研究也讓人看到相當樂觀的前景，尤其在面對變異頻繁的新冠病毒，我們也應該拿出更靈活的辦法來應對，讓疫情能盡快消退，還給民眾一個安全的空間。