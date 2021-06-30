2021溫布頓草地網球錦標賽繼首日會內賽希臘好手西西帕斯意外出局後，第二天賽程再有一位大牌球星落難，美國名將小威廉絲（Serena Williams）女單首輪在中央球場出戰白俄羅斯薩諾薇琪（Aliaksandra Sasnovich），第一盤比賽中腳步在底線打滑、造逞腿部受傷，含著淚水宣布傷退，在現場觀眾起立歡呼下退場。

第一盤雙方只打了34分鐘左右，局數形成3比3平手，第7局小威原本在底線左右移動和對手對抽，但一次回擊下她突然表情痛苦跪下，隨後靠著球拍撐起身子站起來，主審趨前關心，小威宣布無法繼續比賽，含淚走向球網和對手致意，現場球迷不捨這位生涯擁有23座四大賽冠軍的球星這樣結束溫網之旅，起立為她鼓勵，她揮手致意，步履蹣跚地離開球場。

小威這場的前一場賽事，法國男子選手馬納瑞諾（Adrian Mannarino）也是在小威受傷的同半邊場地滑倒，最後也是退賽，讓瑞士天王費德勒（Roger Federer）6比4、6比7（3）、3比6、6比2晉級下一輪，正在進行賽後記者會的費爸，聽到小威受傷的消息說：「我的老天爺啊！我不敢相信。」

不過費德勒表示他起來沒有覺得球場很正常，「但可能場地因為下雨關起屋頂後變得較溼滑。我也不知道，或許是種直覺，必須要非常非常小心移動腳步，如果在錯誤的時間過於用力，那就完蛋了。」