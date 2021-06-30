民進黨是充滿仇恨的政黨，竟連國民黨在立法院此次的紓困預算表決提出「希望政府購買四千萬劑國際疫苗」的提案也封殺。對付病毒，疫苗是唯一又有效的方法，深綠大老沈富雄說，要購買全球最好的輝瑞疫苗，全台至少有二十條管道，他是其中之一，他問到的價格是每劑十歐元（約新台幣三百三十八元），但他把訊息傳遞給總統府，卻得到「疫苗很充分」的回應。

疫苗如果很充分，怎麼會冒出一堆特權人士搶打疫苗，還造成大量死亡？政府厚愛國產疫苗的心態或可理解，但疫情嚴峻，國產疫苗的生產緩不濟急，何況尚有三期人體實驗未完成的問題，每劑更賣到八百八十一元的高端價位。

當民間急得想買疫苗送給政府，陳時中卻推三阻四，六月三日甚至在記者會說：「我敢講現在根本買不到疫苗。」可是，越南在六月十六日，只花一天時間就向輝瑞購買三千一百萬劑，賣方承諾七月交貨；接著菲律賓宣布，已購買四千萬劑輝瑞疫苗，總統杜特蒂還放話：「不打疫苗的人就準備去坐牢。」

再提到日本，蔡政府就要更汗顏了，日本去年七月就購買疫苗共三億六千萬劑（輝瑞一億九千萬劑、莫德納五千萬劑和ＡＺ一億兩千萬劑）；今年五月，又加購兩億五千萬劑（輝瑞與莫德納各五千萬劑、諾瓦瓦克斯一億五千萬劑）。諾瓦瓦克斯是美國藥廠，與台灣的高端、聯亞一樣，是「蛋白質次單元」疫苗， 已完成三期人體實驗，但高端僅完成二期就準備施打了。

看到沒，日本才是超前部署，越南和菲律賓也迅速補上，台灣呢？民進黨竟封殺補足疫苗的提案，台灣人的命不是命！

女星賈永婕在短短三天內，買了三百四十二套高流量氧氣鼻導管全配系統，準備送到各醫院，立馬把無能的蔡政府比下去。所以有人說：「現在藝人在做官員的事，而官員都在做藝人的事。」的確，官員表演得比藝人認真。台積電和永齡基金會，各挑起購買輝瑞疫苗五百萬劑的擔子，又有人表示「現在商人都在做官員的事，官員卻在做商人的事。」難怪政府買疫苗會慢半拍。

二○○九年H1N1流感肆虐，時任民進黨主席的蔡英文，要總統馬英九速買國際疫苗，不要獨鍾國產的國光疫苗，還嗆聲：「總統，不要和疫苗廠商站一起，請你和人民站在一起。」十二年後，曾是「宇昌生技」董事長的蔡英文，卻大剌剌地和廠商站一起，或許她以為自己還是廠商吧！

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