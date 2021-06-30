台中市31歲男子范宗任曾犯下國內首宗電子發票詐騙案，更因長相神似而被稱為「詐騙界羅志祥」，本刊調查發現，他曾遊走10女之間，還以裸照威脅與前女友打小蘭（化名）「分手炮」，不然就要公布私密畫面「讓妳紅」，小蘭無奈之下只好就範，他為此被判1年10個月有期徒刑，如今卻趁疫情逃亡。

據悉，范宗任曾創空殼公司開立大量電子發票，中獎金額高達435萬元，刑事局中部打擊犯罪中心2018年10月到范男住處查緝，除在臥室發現10多種壯陽藥外，還在其電腦硬碟中發現他側錄的色情影片，意外揭發他逼小蘭為性奴的真相。

警方調查，畫面中的女子明顯不知道鏡頭存在，且神情極度不願，但因害怕惹怒范男而不敢大動作反抗，員警驚覺有異，范男則坦承女子是自己的前女友，警方則立刻通知小蘭說明。

小蘭見范宗任犯行曝光而如釋重負，她表示自己與范男交往3年，2人的關係在經營詐騙集團後每況愈下，又見范男以獵人頭為名四處獵豔，因而在2018年8月間提出分手，原以為斷開渣男會讓生活海闊天空，卻就此落入無盡的恐懼之中。

同年8月29日到9月1日，小蘭陸續接獲范宗任傳送的照片和影片，內容皆是自己的裸照和私密處特寫，原來雙方濃情蜜意時，小蘭曾因愛人要求而傳送私密照片，范宗任卻將這些畫面保存下來，更威脅小蘭要散布出去。

「哪天你在A片外流看見你自己別意外。」范宗任在訊息中要求小蘭再度與他發生性關係，不然「等著看你在網路紅」，更強調自己手上還有30多張私密畫面，小蘭苦苦懇求，詢問「為什麼不放過我」、「你怎樣才要把相片刪除」，范男則要求「無套內射」，否則會在網路上「替你賣身」。

小蘭擔心范宗任說到做到，焦慮得幾乎無法入睡，無計可施下只好在9月2日來到范男住處，並受其逼迫而發生性關係，但沒想到這段畫面竟再度被錄下，她原以為自己恐無法逃離范男魔掌，所幸有警方介入發現真相。

高等法院審理後，認定范宗任以散佈私密裸照脅迫對小蘭強制性交，足見他缺乏尊重他人身體自主權、性自主決定權之觀念，發生性行為後還未依約刪除小蘭的相關畫面，甚至再度竊錄性行為過程，行為十分惡劣，全案在去年2月判處1年10月有期徒刑定讞，他卻開始逃亡，去年3月被台中地檢署發布通緝。

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