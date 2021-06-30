新冠肺炎疫情持續蔓延，三級警戒更延長到7月12日，嚴峻疫情卻救了作惡多端的性侵惡狼范宗任，本刊調查，他性侵前女友小蘭（化名）而遭判刑，因傳喚未到而遭通緝，在逃亡期間又對女網友小芬（化名）下手，以作客之名強行性侵小芬，也在被害人心中留下難以抹滅的傷痕。

據了解，范宗任長相神似藝人羅志祥，還開跑車、租豪宅，在網路上營造高富帥形象，他2018年間用裸照威脅，逼小蘭跟他打分手炮，被依妨害性自主罪嫌判處1年10個月有期徒刑，他卻展開逃亡，被台中地檢署發布通緝。

而小蘭並非唯一受害者，范宗任今年3月在網路上認識小芬，再度以自己的三寸不爛之舌取得小芬信任，小芬邀請范宗任來家裡作客，范男竟不顧小芬反對，硬將她推上床並強脫內褲，性侵得逞。

洩慾後，范宗任並沒有就此罷手，他還出拳攻擊小芬，並將被害人的手機摔壞，更拿走房間備用鑰匙，警告被害人不得報警，小芬不堪受辱，鼓起勇氣驗傷並向警方報案。

台中警方獲報後深入調查，多次傳喚范宗任說明皆未到案，台中地檢署在5月26日發布通緝，但他至今仍逍遙法外，讓人質疑是否是因疫情造成「治安空窗」，助長犯嫌逃亡空間。

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