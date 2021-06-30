俄央行成立小組 測試數位盧布平台 07:512021/06/30 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據外媒報導，俄羅斯央行周二（29日）宣布成立一個由12家銀行組成的小組，該小組將負責測試數位盧布（digital ruble）平台。 俄羅斯央行表示：「第一個測試數位盧布的試驗小組已經成立。此小組由12家銀行組成，這些銀行表達願意參與計劃的意願並呈交相關文件。」 俄羅斯央行指出，他們計畫於今年12月完成數位盧布原型平台的研發，並於2022年1月時開始展開測試。 培育數位轉型人才 科技產業園區啟動全臺首座「數位轉型共創基地」 暌違5年今復談 台美TIFA 我爭取疫苗產製合作 #小組 #數位 #盧布 #俄羅斯央行 #家銀行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情助長數位詐欺 SAS：企業應加速導入AI 04:102021/06/29 財經要聞 三級警戒不停快活不下去 身障團體籲：國人普發2萬元 09:062021/06/29 生活 《金融股》合庫金成立永續辦公室 15:072021/06/29 財經 美將逐步退出QE 人行籲防外部風險 04:102021/06/30 話題觀察 《金融股》開發金率先導入微軟雲端方案 搶啖數位轉型商機 16:322021/06/29 財經 國中畢業駭客網攻電商 盜刷23萬 04:102021/06/30 社會新聞 《金融》行政院核定輸銀總座 戴燈山接任 08:362021/06/29 財經 開發金聯手微軟 攻數位轉型 04:102021/06/30 金融．稅務 勞動部紓困再加碼！ 受疫情影響在職勞工 擬發1萬元 04:102021/06/30 財經要聞 俄測試最新式巨型核潛艇 同時監控美驅逐艦在黑海動態 20:242021/06/29 軍事 台灣微軟攜手開發金 導入雲端解決方案 22:482021/06/29 科技 財經熱門新聞 鹽田塞港後爆更大麻煩 航運股拉回時間點曝 - 財經 通膨爆了先逃？專家用這招逆轉成大贏家 - 財經 美1份報告改變台積電命運 驚曝半導體業3大危險 - 財經 代工莫德納 東洋南光中化台耀機會大 - 財經要聞 - 工商時報 整併有影？ 國巨、奇力新今停牌 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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