根據外媒報導，俄羅斯央行周二（29日）宣布成立一個由12家銀行組成的小組，該小組將負責測試數位盧布（digital ruble）平台。

俄羅斯央行表示：「第一個測試數位盧布的試驗小組已經成立。此小組由12家銀行組成，這些銀行表達願意參與計劃的意願並呈交相關文件。」

俄羅斯央行指出，他們計畫於今年12月完成數位盧布原型平台的研發，並於2022年1月時開始展開測試。